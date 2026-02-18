На Львовщине у двух женщин обнаружили малярию после отдыха на Занзибаре: какие симптомы болезни

Во Львовской области лабораторно подтвердили два случая тропической малярии у женщин, которые в конце января отдыхали в Танзании. Обе пациентки были госпитализированы с высокой температурой, одышкой и желтухой.

Видео дня

Медики зафиксировали опасный возбудитель с высокой степенью поражения крови. Об этом сообщает Львовский областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава Украины в Facebook.

Заболели две женщины в возрасте 40 и 45 лет, которые находились с 19 по 29 января 2026 года в Танзании, на острове Занзибар. Перед путешествием они не проходили химиопрофилактику малярии, хотя были вакцинированы против желтой лихорадки. Во время пребывания за границей женщины подверглись многочисленным укусам комаров.

Первые симптомы появились 7-8 февраля: общая слабость, боль в мышцах и суставах, впоследствии –повышение температуры до 38,7 °C, тошнота и одышка. 12 февраля у одной из пациенток развилась желтуха, после чего обе обратились за медицинской помощью.

Паразитологические исследования крови подтвердили наличие возбудителя Plasmodium falciparum с высоким уровнем паразитемии (++++) степени. По состоянию на 16 февраля пациентки находятся на стационарном лечении в областной инфекционной больнице, их общее состояние улучшилось.

Медики отмечают, что малярия – опасное паразитарное заболевание, которое передается через укусы комаров рода Anopheles и может иметь летальный исход при тяжелом течении. Риск заражения существует в 87 странах мира, преимущественно в Африке, Южной Азии и Америке.

Специалисты призывают путешественников соблюдать правило ABCD: быть осведомленными о рисках, защищаться от укусов комаров, строго выполнять схему профилактических препаратов и немедленно обращаться к врачу при повышении температуры во время путешествия или после возвращения. Химиопрофилактика малярии, по словам врачей, начинается за 1-2 недели до поездки, продолжается весь период пребывания в эндемичной зоне и еще 4-6 недель после возвращения – и назначается исключительно медицинским специалистом.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Сумской области 25 мая умер мужчина, который заболел первичной тропической малярией. Этой инфекционной болезнью он заразился во время туристической поездки в Танзанию (остров Занзибар).

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!