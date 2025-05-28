На Сумщине зарегистрировали смертельный случай от тропической малярии: мужчина умер после возвращения из Африки

В Сумской области 25 мая умер мужчина, который заболел первичной тропической малярией. Этой инфекционной болезнью он заразился во время туристической поездки в Танзанию (остров Занзибар).

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Смерть сумчанина подтвердил областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава Украины. До этого на Сумщине случаи малярии фиксировались еще в 2019 году (двое в Сумах и один в Конотопе).

Известно, что мужчина, который умер 25 мая, вернулся из своей зарубежной поездки недавно.

Симптомы малярии появляются через 7-15 дней после укуса инфицированного комара. Первые признаки – лихорадка, головная боль – могут проявляться слабо и часто игнорируются. Симптомами также являются слабость, потеря аппетита, тошнота, озноб, мышечные боли.

Заместитель главного государственного санитарного врача Сумской области Галина Зайцева подчеркнула, что малярия – угрожающее для жизни заболевание. Подхватить недуг можно почти в 100 странах мира, преимущественно в Африке, Азии, Южной и Северной Америке.

Перед поездкой в тропические страны эксперт посоветовала:

– проконсультироваться с врачом и узнать, какие профилактические препараты необходимы для региона, ведь малярия требует превентивного приема медикаментов до, во время и после поездки;

– защитить себя от укусов комаров: подготовить репелленты, москитные сетки, в частности для защиты во время сна, соответствующую одежду;

– узнать о симптомах заражения.

Если после возвращения у вас появились какие-либо симптомы, напоминающие малярию, нужно немедленно обратиться к врачу, обязательно сообщив о своем путешествии в тропическую страну.

"Ранняя диагностика и лечение является главным для сохранения жизни", – подытожили в центре контроля и профилактики болезней.

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