Даже в жаркие месяцы в организме не всегда достаточно витамина D. Большинство людей носит одежду, а не загорает целый день в купальнике. Кроме того, мы часто пользуемся солнцезащитными средствами - и это правильно, нужна SPF-защита. Но также необходимо понимать, что она частично блокирует ультрафиолет, который и запускает выработку витамина D в коже. То есть солнце есть, а вот витамин D - не факт.

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Что такое витамин D?

Это не просто витамин для костей. На самом деле он влияет на иммунитет, настроение, обмен веществ и даже уровень энергии. Помогает организму усваивать кальций, снижает риск переломов, улучшает состояние кожи, волос, ногтей и общее самочувствие. Когда его не хватает, появляется усталость, слабость, апатия.

Зачем сочетать витамин D с витамином K?

Витамин D способствует усвоению кальция, но этого недостаточно. Чтобы кальций не откладывался в сосудах, а попадал в кости, зубы, ногти, организму необходим витамин K. Именно он "руководит", куда направить кальций, поэтому такое сочетание делает приём витамина D безопаснее и эффективнее.

Уже готовые комплексы можно найти в аптеках: это позволяет не волноваться о том, всё ли усваивается как надо.

А если хочется большие дозы?

Тогда обязательно нужно сделать анализ на уровень витамина D и гормонов щитовидной железы. Большие дозы назначаются только врачом, если действительно есть дефицит. Самостоятельно увеличивать дозу опасно.

Хотя бы один раз в год стоит проходить базовый скрининг.

Это не сложно, но очень важно. Регулярный скрининг даёт возможность вовремя увидеть нехватку или избыток витаминов и адаптировать приём добавок. Ведь витамины могут быть и полезными, и вредными: всё зависит от дозы и ситуации.

Подытожим

Витамин D стоит принимать даже летом в небольших дозах: от 1 000 до 3 000 единиц в день, желательно вместе с витамином K. И лучше делать это осознанно - с пониманием, что нужно именно вашему организму.

Будьте здоровы, красивы и счастливы!