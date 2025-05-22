Названа болезнь, которая убивает больше всего людей в мире: ее 'выдают' пять симптомов

Самой частой причиной смерти людей в мире, по данным специалистов, является ишемическая болезнь сердца. В среднем она становится причиной около 13% от общего количества смертельных случаев.

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Часто этот недуг, который убивает больше всего людей, "выдают" пять симптомов. OBOZ.UA рассказывает подробнее, что стоит знать об ишемической болезни сердца.

Что такое ишемическая болезнь и каковы ее причины?

Речь идет о состоянии, при котором сердце испытывает кислородное голодание из-за уменьшения кровоснабжения. Оно является следствием нарушения кровоснабжения сердечной мышцы, которое возникает из-за поражения коронарных артерий, которые закупориваются.

Основной причиной ишемической болезни сердца, как сообщает Victor Chang Cardiac Research Institute, является атеросклероз – процесс, при котором на стенках артерий образуются бляшки из жира, холестерина и других веществ в стенке одной из артерий, поставляющих кровь к сердцу. По мере увеличения бляшки она постепенно препятствует кровотоку, что лишает сердце кислорода и питательных веществ.

Другие потенциальные причины болезни включают:

– тромб, вызванный разрывом бляшки;

– спазм коронарной артерии, который вызывает временное сужение коронарных артерий, что приводит к уменьшению кровотока;

– спонтанное расслоение коронарной артерии (СРА), которое чем-то похоже на разрыв коронарной артерии.

Какие симптомы ишемической болезни сердца и кто в зоне риска?

Основным симптомом является боль или дискомфорт в груди, который часто называют стенокардией, и может отдавать в левую руку, шею, челюсть или спину.

Другие симптомы могут включать одышку, усталость, потливость и нарушение сердцебиения.

Редко ишемическая болезнь сердца не вызывает никаких симптомов, даже если сердце испытывает кислородное голодание – это известно как тихая ишемическая болезнь сердца.

Факторы риска, которые могут увеличить риск ишемической болезни сердца, включают наличие у человека таких состояний и привычек, как:

– высокое кровяное давление;

– высокий уровень холестерина;

– диабет;

– ожирение;

– неправильное питание;

– отсутствие физической активности;

– курение.

Диагностика и лечение ишемической болезни сердца

Чтобы диагностировать любую из форм ишемической болезни сердца, врач должен спросить пациента о личной и семейной истории болезни, назначить анализы крови и провести осмотр.

Может понадобиться дальнейшее обследование, например электрокардиограмма (ЭКГ), эхокардиограмма, стресс-тест, КТ сердца, коронарная ангиография.

Лечение ишемической болезни сердца может включать:

– изменения образа жизни (отказ от курения, потеря веса, физические упражнения, сон 7-9 часов, здоровое питание и т. д.);

– лекарства ("препараты для разжижения крови", статины, бета-блокаторы, нитраты, ингибиторы АПФ, блокаторы кальциевых каналов и т. д.);

– другие методы лечения для устранения факторов риска и остановки прогрессирования ишемической болезни сердца (прием лекарств для контроля артериального давления, диабета и уровня холестерина);

– стентирование (когда в артерию вводится небольшая проволочная сетчатая спираль (стент) для улучшения кровотока);

– аортокоронарное шунтирование (когда кровеносный сосуд из другого участка тела используется для создания трансплантата, который может обойти суженную артерию для улучшения кровотока);

– трансплантация сердца, в некоторых тяжелых случаях.

Как сообщал OBOZ.UA, сильные эмоциональные волнения могут влиять не только на психологическое здоровье, но и иметь серьезные последствия для сердца. На фоне сильного стресса иногда возникает опасное заболевание – синдром разбитого сердца.

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