Названа болезнь, которая убивает больше всего людей в мире: ее "выдают" пять симптомов
Самой частой причиной смерти людей в мире, по данным специалистов, является ишемическая болезнь сердца. В среднем она становится причиной около 13% от общего количества смертельных случаев.
Часто этот недуг, который убивает больше всего людей, "выдают" пять симптомов. OBOZ.UA рассказывает подробнее, что стоит знать об ишемической болезни сердца.
Что такое ишемическая болезнь и каковы ее причины?
Речь идет о состоянии, при котором сердце испытывает кислородное голодание из-за уменьшения кровоснабжения. Оно является следствием нарушения кровоснабжения сердечной мышцы, которое возникает из-за поражения коронарных артерий, которые закупориваются.
Основной причиной ишемической болезни сердца, как сообщает Victor Chang Cardiac Research Institute, является атеросклероз – процесс, при котором на стенках артерий образуются бляшки из жира, холестерина и других веществ в стенке одной из артерий, поставляющих кровь к сердцу. По мере увеличения бляшки она постепенно препятствует кровотоку, что лишает сердце кислорода и питательных веществ.
Другие потенциальные причины болезни включают:
– тромб, вызванный разрывом бляшки;
– спазм коронарной артерии, который вызывает временное сужение коронарных артерий, что приводит к уменьшению кровотока;
– спонтанное расслоение коронарной артерии (СРА), которое чем-то похоже на разрыв коронарной артерии.
Какие симптомы ишемической болезни сердца и кто в зоне риска?
Основным симптомом является боль или дискомфорт в груди, который часто называют стенокардией, и может отдавать в левую руку, шею, челюсть или спину.
Другие симптомы могут включать одышку, усталость, потливость и нарушение сердцебиения.
Редко ишемическая болезнь сердца не вызывает никаких симптомов, даже если сердце испытывает кислородное голодание – это известно как тихая ишемическая болезнь сердца.
Факторы риска, которые могут увеличить риск ишемической болезни сердца, включают наличие у человека таких состояний и привычек, как:
– высокое кровяное давление;
– высокий уровень холестерина;
– диабет;
– ожирение;
– неправильное питание;
– отсутствие физической активности;
– курение.
Диагностика и лечение ишемической болезни сердца
Чтобы диагностировать любую из форм ишемической болезни сердца, врач должен спросить пациента о личной и семейной истории болезни, назначить анализы крови и провести осмотр.
Может понадобиться дальнейшее обследование, например электрокардиограмма (ЭКГ), эхокардиограмма, стресс-тест, КТ сердца, коронарная ангиография.
Лечение ишемической болезни сердца может включать:
– изменения образа жизни (отказ от курения, потеря веса, физические упражнения, сон 7-9 часов, здоровое питание и т. д.);
– лекарства ("препараты для разжижения крови", статины, бета-блокаторы, нитраты, ингибиторы АПФ, блокаторы кальциевых каналов и т. д.);
– другие методы лечения для устранения факторов риска и остановки прогрессирования ишемической болезни сердца (прием лекарств для контроля артериального давления, диабета и уровня холестерина);
– стентирование (когда в артерию вводится небольшая проволочная сетчатая спираль (стент) для улучшения кровотока);
– аортокоронарное шунтирование (когда кровеносный сосуд из другого участка тела используется для создания трансплантата, который может обойти суженную артерию для улучшения кровотока);
– трансплантация сердца, в некоторых тяжелых случаях.
Как сообщал OBOZ.UA, сильные эмоциональные волнения могут влиять не только на психологическое здоровье, но и иметь серьезные последствия для сердца. На фоне сильного стресса иногда возникает опасное заболевание – синдром разбитого сердца.
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