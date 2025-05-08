Синдром разбитого сердца: что это такое и как стресс может влиять на здоровье

Сильные эмоциональные волнения могут влиять не только на психологическое здоровье, но и иметь серьезные последствия для сердца. Синдром разбитого сердца – это редкое, но опасное заболевание, возникающее на фоне сильного стресса.

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Его симптомы часто путают с сердечным приступом, что затрудняет своевременную диагностику. Издание express.co рассказывает, как эмоциональная боль может влиять на физическое состояние сердца и распознать этот синдром.

По словам Британского фонда сердца, женщины, люди старше 50 лет и имеющие психические проблемы, в частности тревогу или депрессию, особенно подвержены этому заболеванию. Организация отметила: "Некоторые пациенты описывают это состояние как похожее на сердечный приступ".

Симптомы синдрома могут походить на признаки сердечного приступа, такие как сильная внезапная боль в груди, ощущение тяжести или давления в грудной клетке, проблемы с дыханием, ускоренное сердцебиение, головокружение или ощущение легкости в голове, а также тошнота. Хотя медики точно не выяснили причину этого внезапного нарушения функций сердца, предполагают, что гормоны стресса, как кортизол и адреналин, во время сильного эмоционального стресса могут сыграть важную роль.

Этот синдром часто возникает после тяжелых психологических потрясений, таких как потеря близкого человека, серьезная болезнь или травма, поэтому его называют "синдромом разбитого сердца".

Обычно синдром разбитого сердца временный и длится несколько дней или недель, и большинство людей полностью выздоравливают с помощью соответствующих лекарственных средств.

Лечение обычно включает применение таких лекарств, как диуретики, бета-блокаторы и препараты для разжижения крови, чтобы уменьшить нагрузку на сердце и снизить риск осложнений, в частности аритмии или тромбов. Некоторым пациентам может потребоваться госпитализация для восстановления.

У каждого десятого пациента может наблюдаться рецидив, а некоторые имеют стойкие симптомы или изменения формы сердца, требующие длительного лечения.

После полного выздоровления важно обращать внимание на снижение уровня стресса, улучшение питания и поддержание физической активности во избежание повторения этого состояния.

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