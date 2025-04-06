Опасные последствия хронического стресса: как он влияет на здоровье сердца

В современном мире большинство людей ежедневно сталкивается со стрессом, не осознавая его подлинной угрозы для здоровья. Хотя стрессовая реакция может спасти жизнь в критических ситуациях, ее хроническая форма способна нанести серьезный вред организму.

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Особенно опасно, когда стресс становится постоянным спутником и запускает скрытые процессы, которые могут привести к сердечному приступу. Кардиолог доктор Хуан Ривера объясняет eatthis.com, как именно чрезмерный стресс влияет на сердце и что с этим делать.

Представьте, что вы каждый день живете так, будто постоянно убегаете из горящего здания. Именно так выглядит жизнь людей, страдающих хроническим стрессом. Такое состояние не полезно – оно вызывает многочисленные проблемы со здоровьем: от бессонницы, приступов паники, постоянного сердцебиения и мышечных спазмов до хронических головных болей и синдрома раздраженного кишечника.

Хронический стресс запускает воспалительные процессы

Чтобы узнать это, следует понять механизм возникновения сердечного приступа. Люди с факторами риска – например повышенный холестерин, триглицериды, высокое давление, диабет, избыточный вес (от 90 кг и более), курение или малоподвижный образ жизни – могут со временем столкнуться с образованием бляшек и воспалений в коронарных артериях. Часто это происходит без каких-либо симптомов, поэтому регулярные обследования – обязательны.

Если в артериях уже есть жировые отложения, даже если человек этого не подозревает, он автоматически находится в группе риска. И стоит добавить к этому хронический стресс – и получим потенциальную катастрофу.

Длительный стресс влечет за собой системное воспаление в теле, включая сердечно-сосудистую систему. Это может привести к такому явлению, как "разрыв бляшки". В таком случае жировое образование в коронарной артерии лопается, провоцируя образование тромба. Он может полностью перекрыть кровоток, лишив сердечную мышцу кислорода. Следствие – инфаркт миокарда, то есть сердечный приступ.

Итак, действительно ли стресс способен спровоцировать сердечный приступ?

Да. Но здесь есть нюанс: стресс становится триггером только тогда, когда у человека уже есть сердечно-сосудистые заболевания – независимо от того, известно о них или нет. Специалисты не считают сам по себе стресс отдельным фактором риска, если у человека нет бляшек в коронарных артериях. К сожалению, миллионы людей во всем мире имеют атеросклеротические бляшки и даже не догадываются об этом. Болезни сердца по-прежнему остаются основной причиной смертности.

Как снизить уровень стресса и защитить свое сердце: советы от врача

Уделите время любимому занятию

Выделяйте по меньшей мере полчаса каждый день на что-нибудь приятное – слушание музыки, чтение, рисование, танцы сальсы или просмотр фильма после работы. Такое время для себя помогает справиться с тревогой.

Двигайтесь

Физическая активность, особенно аэробные нагрузки, стимулирует выработку эндорфинов – гормонов, улучшающих настроение и общее самочувствие.

Попробуйте йогу или медитацию

Йога не только снижает уровень стресса, но и укрепляет мышцы и повышает гибкость. Осознанные практики, в частности медитация, также оказывают положительное влияние. Начать можно с простых мобильных приложений или видеоуроков.

Добавьте в рацион ашваганду

Это натуральное растение, классифицируемое как адаптоген, помогает организму лучше справляться с последствиями стресса.

Пейте чай из пассифлоры

Этот напиток входит в мой ежедневный ритуал. Пассифлора стимулирует выработку ГАМК – нейромедиатора, помогающего успокоить нервную систему и снизить эмоциональное напряжение.

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