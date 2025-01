10 диет, которые помогут похудеть и сохранить формы в будущем

Выбор диеты, нацеленной на похудение целиком зависит от вашего организма, поскольку нет универсального подхода. Важно учитывать, что то, что работает для других, не всегда в индивидуальном случае, а потому следует быть внимательными и тщательно изучать особенности популярных рационов.

Видео дня

В Eat This, Not That поделились популярными диетами, которые считаются эффективными и способствуют стабильной потере веса. Исследуйте различные варианты и не забывайте о важности здоровья, ведь неправильный подход может нанести вред организму.

Кетогенная диета

Кето-диета, которая изначально была создана для лечения эпилепсии, сегодня больше популярна для похудения. Она базируется на высоком содержании жиров (55-60%), умеренном содержании белков (30-35%) и низких углеводов (5-10%). Основная цель рациона — войти в состояние кетоза, когда организм вместо глюкозы использует жир, как основной источник энергии. Учтите, что такая диета может способствовать похудению, однако не подходит людям с панкреатитом, заболеваниями печени, почек или нарушениями жирового обмена.

Палео диета

Палеодиета напоминает рацион наших предков, который состоял из фруктов, овощей, орехов, семян, мяса (из дикой природы или на травяном кормлении), рыбы, а также масла из фруктов и орехов. Она исключает зерновые, бобовые, молочные продукты и обработанную пищу. И хотя меньше калорий и больше белка способствуют похудению, однако придерживаться такой диеты долгосрочно сложно. Людям с болезнями сердца, почек, остеопорозом или дефицитом кальция и витамина D такая диета может не подойти.

Периодическое голодание

Интервальное голодание предусматривает ограничение времени для приема пищи, например, в пределах 12 или 8 часов, или даже полный 24-часовой пост. Оно способствует снижению веса в основном из-за общего уменьшения потребляемых калорий. При этом важно не переедать в разрешённое время и выбирать питательные продукты. Этот подход не подходит людям с расстройствами пищевого поведения или женщинам, поскольку может нарушить гормональный баланс.

Веганский или растительный рацион

Веганская диета может помочь похудеть, но требует правильной организации. Выбирайте цельные, минимально обработанные продукты, богатые клетчаткой и белком, избегая сладких и жирных веганских снеков. Следите за потреблением кальция, железа и витамина В12, которых может не хватать из-за исключения продуктов животного происхождения.

Программа 30 дней

Диета Whole30 не направлена на похудение, однако за 30 дней на основе цельных продуктов обычно уменьшается вес из-за отказа от сахара, алкоголя и фастфуда. Такая диета не требует подсчета калорий или исключения углеводов, но требует внимательности к составу продуктов. После завершения программы продукты постепенно вводят обратно, чтобы выявить чувствительность к определенным группам пищи. Таким образом, Whole30 подходит тем, кто хочет "перезапустить" свои пищевые привычки.

Диета Аткинса

Эта диета похожа на кето, однако имеет четыре фазы с акцентом на низкоуглеводное питание. На старте предполагается сокращение углеводов до 20 г в сутки, преимущественно из овощей, постепенно добавляя 10 г в неделю ближе к целевому весу. Диета способствует снижению веса из-за высокого количества белка и низкого количества углеводов, что может вызвать кетоз. Выбирая эту диету, важно предварительно проконсультироваться с врачом, поскольку она опасна при диабете или болезни печени и почек.

Средиземноморская диета

Средиземноморская диета базируется на большом количестве растительной пищи, при этом мясо, яйца, сыр и йогурт потребляются умеренно. Хотя калории не нужно считать, большинство худеет благодаря здоровым жирам и овощам. Исследования показывают, что эта диета способствует уменьшению жира на животе по сравнению с низкожировым рационом. Она проста в соблюдении и снижает риск сердечных болезней и диабета.

Объемная диета

Диета по принципу "объемности" заключается в том, чтобы насытиться продуктами с низкой калорийной плотностью, что помогает снизить суточное потребление калорий. К продуктам с очень низкой плотностью относятся фрукты и овощи без крахмала, обезжиренное молоко и супы на бульоне. Продукты с низкой плотностью — это крахмалистые фрукты, овощи, злаки, бобовые, нежирное молоко и легкие блюда.

Диета DASH

Эта диета разработана для борьбы с высоким давлением, что также является одной из лучших диет для похудения. Она акцентирует на снижении потребления натрия, который важен для правильной работы мышц и нервов и в то же время может быть вредным в избыточном количестве. Если у вас есть проблемы с низким уровнем натрия в крови или вы активно занимаетесь спортом, перед изменением диеты проконсультируйтесь с врачом.

Флекситарианская диета

Эта диета сочетает вегетарианское питание с гибким подходом, позволяя употреблять продукты животного происхождения в умеренных количествах. Она акцентирует на растительной пище, богатой питательными веществами и клетчаткой, что способствует улучшению здоровья и помогает худеть. Такая диета подходит тем, кто не хочет полностью отказываться от мяса. Кроме того, она не ограничивает ни одну группу продуктов, но требует больше усилий для адаптации к новым привычкам.

Ранее OBOZ.UA рассказал, об эффективной диете, имитирующей голодовку.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.