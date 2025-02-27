10 эффективных упражнений для поддержания формы, даже когда мало времени

В современном мире часто возникает проблема отсутствия времени для тренировок. Однако поддерживать хорошую физическую форму можно даже за короткий промежуток времени.

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Для этого не обязательно тратить часы в тренажерном зале или на длинные домашние тренировки. Издание eatthis.com опубликовало эффективные упражнения, позволяющие сжигать жир, укреплять мышцы и поддерживать форму без значительных затрат времени.

Важно помнить о правильной технике выполнения, регулярности и хорошо сбалансированной диете, богатой белками, чтобы получить максимальную пользу от таких быстрых тренировок.

Джампинг Джек: кардио, сжигающее жир на животе

Это упражнение для всего тела – отличный способ повысить сердечный ритм, идеально подходящий для борьбы с жиром на животе и поддержания физической формы.

Встаньте прямо, соединив ноги и поставив руки по бокам. Подпрыгните, разводя ноги в стороны и приподнимая руки над головой. Вернитесь в исходное положение, подпрыгнув назад. Следуйте три подхода по 30 секунд.

Берпи

Берпи – это интенсивное упражнение, которое активирует несколько групп мышц одновременно, включая мышцы пресса, и является эффективным для сжигания жира.

Начните с положения стоя. Перейдите в приседания и положите руки на пол. Отпрыгните ногами назад, попав в положение планки. Выполните отжим. Затем поверните ноги в руки и выполните взрывной скачок вверх. Рекомендуется выполнять три подхода по 10-15 повторений.

Альпинисты

Альпинисты являются эффективным упражнением для укрепления сердечно-сосудистой системы и сжигания жира на животе.

Начните с позиции планки, руки прямо. Поочередно подтягивайте колени к груди, увеличивая скорость. Следуйте три подхода по 30 секунд.

Планка

Это статическое упражнение укрепляет все тело, помогая активировать мускулы пресса и поддерживать стабильность.

Займите позицию планки, держа плечи над запястьями, а тело – прямым. Удерживайте это положение от 30 до 60 секунд. Следуйте три подхода.

Прыжки с приседаний

Это упражнение сочетает приседания и прыжки, активно привлекая ноги и пресс для сжигания калорий.

Встаньте прямо, поставив ноги на ширину плеч. Выполните приседания, а затем взрывной скачок вверх. Мягко приземлитесь и снова выполните приседания. Рекомендуется делать три подхода по 15-20 повторений.

Высокие колени

Это динамическое упражнение повышает сердечный ритм и активно включает в себя мышцы живота для сжигания жира.

Стоя, поочередно поднимайте колени к груди, бегая на месте. Следуйте три подхода по 30 секунд.

Отжимание

Отжимание укрепляют верхнюю часть тела и одновременно привлекают мышцы корпуса.

Займите позицию планки с руками пошире плеч. Опустите тело вниз, сгибая локти, а затем вернитесь в исходное положение. Следуйте три подхода по 10-15 повторений.

Выпады

Выпады направлены на развитие мышц ног, в то же время активируя мышцы пресса для стабильности.

Станьте прямо, ноги вместе. Шагайте вперед, опускаясь в положение, когда оба колена согнуты. Возвратитесь в исходное положение и повторите на другую ногу. Выполняйте три подхода по 12-15 выпадов на каждую ногу.

Поворот

Это упражнение нацелено на косые мышцы, что помогает улучшить фигуру. Сядьте на пол, согнув колени, и отклонитесь немного назад. Оберните туловище в одну сторону, касаясь пола рукой. Повернитесь в другую сторону. Выполняйте три подхода по 20 скручиваний (по 10 на каждую сторону).

Прыжок с планки в приседания

Это упражнение сочетает статическую планку и взрывной скачок, тренируя корпус и сердечно-сосудистую систему.

Начните в планке, затем подпрыгните к рукам и приземлитесь в приседания. Сделайте скачок вверх, подтягивайте колени к груди. Повернитесь в планку и повторите. Следуйте три подхода по 10-12 повторений.

Ранее OBOZ.UA опубликовал список эффективных домашних тренировок.

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