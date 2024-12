10 фактов о яйцах, о которых важно знать

Яйца - это универсальный продукт, который часто является незаменимой частью рациона для большинства людей на планете. Яйца прекрасно подходят для сытных завтраков, а также входят в состав выпечки, салатов и перекусов.

Видео дня

Однако, каким бы привычным и элементарным ни казался этот продукт, он способен скрывать интересные факты, о которых вы могли не догадываться. Что именно скрывают яйца и что вам стоит о них знать, рассказали в Eat This, Not That.

В желтках и белках одинаковое количество белка

Яичный белок и желток содержат по 3 грамма белка, однако различаются калорийностью: белок имеет лишь 15 калорий, а желток - 60. Таким образом, если исключить желток из рациона, можно уменьшить калорийность блюда, сохраняя оптимальное количество белка. Однако учтите, что желтки богаты микроэлементами, а потому их все же стоит оставить в рационе.

Толщина скорлупы зависит от возраста курицы-несушки

Неважно, какого цвета яйцо, поскольку толщина скорлупы зависит от возраста курицы. Молодые куры несут яйца с более крепкой скорлупой, а старшие - с более тонкой. При этом, цвет яиц на это не влияет.

Куриные мочки могут свидетельствовать, какого цвета яйца они снесут

Куры с белыми мочками обычно несут белые яйца, а с красными или коричневыми - темные. Это интересный способ различать будущую окраску яичной скорлупы.

Цвет скорлупы яйца не указывает на его питательные свойства

Поскольку цвет яичной скорлупы зависит от генетики курицы - это не влияет на вкус или питательность яиц. Кроме того, условия содержания птицы важнее оттенка яиц. Поэтому, выбирайте яйца, учитывая условия выращивания кур, а не на их цвет.

Цвет яичного желтка указывает на различия в питании

Цвет желтка зависит от рациона курицы. В частности, темно-оранжевый или даже красный желток свидетельствует о питательной диете, богатой травами, насекомыми или специальными добавками, такими как красный перец, а светло-желтые желтки обычно получают от кур, которые питаются зерном. Темные желтки богаче антиоксидантами, такими как лютеин и бета-каротин, которые очищают организм от токсинов и уменьшают воспаление. Кроме того, куриные яйца со свободного выгула также могут содержать больше омега-3 и меньше холестерина.

Свежесть яиц можно проверить их плавучестью

Чтобы проверить свежесть яиц, положите одно яйцо в чашку с водой. Если яйцо плавает в воде, это свидетельствует, что оно старое и имеет большой воздушный карман, а потому его лучше не есть. Если оно останется на дне - оно свежее. Для дополнительной уверенности понюхайте яйцо, и если оно пахнет гнилью, не используйте его.

Для получения омега-3 не полагайтесь на яйца

Не стоит переплачивать за яйца, которые обогащены жирными кислотами омега-3, ведь их польза не всегда превышает привычные альтернативы. Поэтому, если вы найдете такой продукт на полках магазина, учтите, что это больше маркетинговый ход, чем реальное преимущество, поскольку значительную разницу в составе доказать невозможно. Поэтому, если хотите увеличить омега-3, обратите внимание на органические пастбищные яйца, дикую жирную рыбу или семена чиа.

Не беспокойтесь об уровне холестерина

Ранее считалось, что холестерин, содержащийся в желтках, повышает уровень холестерина в крови, однако новые исследования показывают, что это не так. Таким образом, влияние пищевого холестерина на уровень холестерина в крови минимально.

Яйца являются одним из немногих диетических источников витамина D

Витамин D можно получить через солнечный свет или пищу, в частности через рыбий жир, сардины, лосось, молоко и яйца. В частности, именно яйца являются одним из лучших источников этого витамина. Однако, для сохранения максимального содержания витамина D не запекайте яйца, поскольку при запекании теряется до 60% витамина. Лучше всего варить или жарить яйца, сохраняя до 88% витамина D.

Белое нитевидное вещество свидетельствует о качественном яйце

Халазы - это белые нити на краях яичных желтков, которые скручиваются и соединяют желток со скорлупой. Они являются полностью съедобными, а также признаком свежести яйца. Таким образом, чем больше халаз, тем свежее яйцо.

Ранее OBOZ.UA рассказал, почему для похудения следует регулярно употреблять яйца.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.