10 главных особенностей употребления белка

Белок важен для похудения, поддержания метаболизма и наращивания мышечной массы, что обеспечивает организму силы и уменьшение жира. Рекомендуемая норма белка для малоподвижных людей составляет 0,8 г на килограмм веса, но для активных лиц стоит увеличить его долю до 1,6 г для достижения лучших результатов.

Кроме того, белок помогает не только в формировании мышц, но и поддерживает общее состояние здоровья. На что он способен и почему должен присутствовать в вашем меню, рассказали в Eat This, Not That.

Уменьшение тяги к неконтролируемым перекусам

Белок влияет на гормоны, регулирующие аппетит, в частности грелин и пептид YY (PYY). Грелин стимулирует голод, а PYY помогает уменьшить потребление пищи и повышает энергетические затраты. Потребление белка может снизить уровень грелина и повысить PYY, снижая аппетит и контролируя тягу к еде.

Похудение

Белок помогает дольше чувствовать сытость, что может уменьшить общий калораж. Кроме того, он имеет более высокий термический эффект, из-за чего организм сжигает больше калорий во время его переваривания. А потому, чтобы повышает уровень метаболизма и сжигать калории в состоянии покоя, важно получать достаточно белка, который помогает в формировании мышечной массы.

Наращивание мышечной массы

Протеин важен для поддержания и наращивания мышц, что помогает сохранять стройность и силу. Недостаточное потребление белка затрудняет сохранение и рост мышечной ткани. Оптимальный результат достигается при сочетании белка, силовых тренировок и правильного питания, а потому, если вы тренируетесь — не игнорируйте белок.

Ускорение метаболизма

Ускорение метаболизма означает увеличение скорости, с которой организм сжигает калории и расходует энергию, что помогает контролировать вес, уровень энергии и сахара в крови. Белок играет важную роль в этом процессе благодаря высокому тепловому эффекту пищи и способности поддерживать мышечную массу, что позволяет организму сжигать больше калорий даже в покое.

Предотвращение возрастных травм

Белок важен для поддержания мышечной массы, что особенно актуально с возрастом из-за саркопении — постепенной потери мышц, которая начинается после 30 лет. Чтобы противодействовать этому, важно потреблять достаточно белка, который помогает сохранить мышцы и силу.

Поддержка иммунной системы

Белок важен для поддержания иммунной системы, особенно в сезон простуд и гриппа. Он способствует выработке Т- и В-клеток, антител и глутатиона, что помогает бороться с инфекциями и защищает клетки от стресса. Недостаток глутатиона может повысить риск хронических заболеваний, а потому лучше избегать этой проблемы.

Здоровье кишечника

Белок важен для поддержания здоровья кишечника, поскольку является строительным материалом для слизистой оболочки, которая помогает поглощать питательные вещества. Он также снижает воспаление и поддерживает иммунную систему.

Улучшение кожи

Белок в рационе помогает поддерживать эластичность кожи и способствует заживлению ран благодаря его роли в синтезе коллагена. Продукты, богатые белком, обеспечивают аминокислоты для восстановления тканей и стимулируют образование новых клеток. Кроме того, белок также важен для структуры волос и ногтей, поскольку поддерживает их прочность.

Крепкие кости

Коллаген важен не только для кожи, но и для здоровья костей, обеспечивая им гибкость и поддержку. Потребление белка помогает вырабатывать коллаген и улучшает усвоение кальция, что важно для прочности костей.

Здоровые суставы

Здоровье суставов зависит от хряща, который амортизирует концы костей, и коллагена, являющегося важным его компонентом. Потребление достаточного количества белка поддерживает хрящ и мышцы, которые стабилизируют суставы, уменьшая нагрузку на них. Сильные мышцы также помогают сохранять стабильность суставов, что важно для их нормального функционирования.

