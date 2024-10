Диета с высоким содержанием белка: плюсы и минусы рациона

Увеличение потребления белка во время диеты может помочь чувствовать сытость и контролировать аппетит, что уменьшает желание есть вредную пищу. Диеты с высоким содержанием белка имеют свои преимущества и недостатки, а потому важно учесть, подходят ли они именно вам в индивидуальном порядке.

Для этого следует посоветоваться с диетологом, чтобы узнать больше об этих диетах и какие простые закуски помогут поддерживать цели в похудении. Что стоит знать о рационе и как он влияет на организм, рассказали в Eat This, Not That.

Плюсы рациона

Удовольствие. Потребление белка помогает контролировать аппетит, поскольку он переваривается дольше, чем углеводы. Это означает, что вы остаетесь сытыми в течение длительного времени, что снижает вероятность переедания.

Избегание энергетических сбоев. Потребление белка стабилизирует уровень сахара в крови, что важно при употреблении углеводов, которые могут вызвать энергетические скачки. Следите за тем, чтобы каждый прием пищи содержал не менее 20 граммов белка, чтобы компенсировать возможные всплески энергии. Это поможет поддерживать стабильную энергию в течение дня.

Выделение меньшего количества кортизола. Соблюдение диеты с высоким содержанием белка может помочь уменьшить накопление жира на животе, поскольку белок поддерживает стабильный уровень сахара в крови. Это уменьшает вероятность скачков кортизола, возникающих при падении уровня сахара. Добавляйте белок к каждому приему пищи, чтобы контролировать аппетит и поддерживать энергетический уровень.

Высокий метаболизм. При похудении важно обеспечить достаточное потребление белка, чтобы сохранить мышечную массу. Без этого вы можете замедлить свой метаболизм из-за потери мышечной ткани.

Изменение вкусовых предпочтений. Если вы сосредоточены на увеличении потребления белка и уменьшении сладостей, ваши вкусовые предпочтения могут измениться, и вы начнете больше ценить несладкую пищу. Учтите, что вкусовые рецепторы обновляются каждые две недели, а потому после перерыва от сладостей вы сможете по-новому оценить такие сладкие и полезные продукты как фрукты. Попробуйте уменьшить потребление сахара, чтобы адаптировать свои вкусы к более здоровым вариантам.

Минусы рациона

Вы можете потреблять больше калорий, чем нужно вашему организму. Выбирая жирные источники белка, как обработанное мясо и обезжиренные молочные продукты, вы можете потреблять больше калорий, чем нужно для похудения. Эти продукты часто содержат много соли, что приводит к вздутию живота и задержке жидкости, а также могут вызвать воспаление, затрудняя процесс потери веса.

Риск запоров и увеличения веса. Высокобелковые диеты часто не содержат достаточно овощей, фруктов и цельнозерновых продуктов, что приводит к низкому уровню клетчатки. Между тем клетчатка важна для регулирования пищеварения и поддержания регулярного стула.

Вам может показаться, что потеря веса будет более сложной. Для похудения важно потреблять свежие фрукты, овощи и цельное зерно, ведь они содержат антиоксиданты и противовоспалительные соединения. Эти продукты помогают предотвратить воспаление, которое затрудняет процесс похудения. Поэтому без них достичь результатов будет труднее.

