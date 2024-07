15 продуктов с наибольшим содержанием белка: что добавить в рацион

Белковые продукты являются важной составной частью рациона, поскольку они необходимы для восстановления тканей в нашем организме, таких как мышцы, кожа и внутренние органы. Кроме того, белок также играет ключевую роль в поддержании иммунной системы, функционировании гормонального баланса и является незаменимым компонентом при похудении.

Регулярное потребление белков способствует насыщению, способствует сохранению мышечной массы и поможет снижать гормональный голод. Какие белковые продукты следует добавить в свое питание, рассказали в Eat This, Not That !

Яйца

Яйца – это отличный источник нежирного белка, независимо от того, как вы их готовите. На 1 яйцо приходится 6 г белка, что составляет примерно 70 калорий. Этот продукт может помочь контролировать аппетит в течение дня, снижая общее потребление калорий.

Фасоль

Всего на 1/2 стакана вареной фасоли содержится 7,5 г белка, что делает этот продукт отличным источником этого компонента. Кроме того, фасоль содержит клетчатку, которая способствует насыщению и помогает снизить потребление калорий. Она также является универсальным, вкусным и экологически чистым продуктом для похудения.

Греческий йогурт

На около 150 граммов продукта приходится 17 граммов белка, что делает его отличным выбором для завтрака или перекуса. Для здорового варианта выбирайте 2% или обезжиренный йогурт и добавляйте ягоды, являющиеся источником клетчатки и природной сладости.

Гороховый белок

Гороховый белок содержит 21 грамм белка на порцию 21 грамм и является отличным выбором для веганов или желающих потреблять меньше молочных продуктов. Добавление его к фруктовой полосе помогает поддерживать стабильный уровень энергии и сахара в крови, что уменьшает риск переедания и увеличения веса.

Куриная грудка

Куриная грудка – это один из лучших белковых вариантов для похудения, поскольку она нежирна и богата белоком. Она может быть запечена, жарена на гриле, добавлена в салат или макароны. Кроме того, около 100 граммов продукта можно получить 26 граммов белка.

Обычный йогурт

Греческий йогурт является полезным продуктом с высоким содержанием белка, незаменимым для похудения. Йогурт способствует чувству сытости и поддержанию мышц, а также улучшает антропометрические показатели и здоровье сердца.

Тунец

Консервированный тунец – это простой способ получить здоровые жиры и почти 25 г белка на порцию. Тунец можно добавить в бутерброды, салаты, есть с крекерами или прямо из банки там, где вам удобно.

Киноа

Хотя вам может показаться, что 8 граммов белка в чашке киноа это немного, однако это зерно содержит все незаменимые аминокислоты, необходимые организму. Кроме того, киноа является великолепной белковой альтернативой белому рису, хорошо сочетающемуся с жареной куриной грудкой или черными бобами.

Тофу

Тофу – отличный выбор для похудения или общего оздоровления. Этот продукт готовят из соевых бобов, благодаря чему является полноценным источником растительного белка. Кроме того, тофу содержит малое количество жира, что делает его идеальным для нежирного питания.

Лосось

Добавление к рациону более жирной рыбы, например лосося, может помочь потерять вес благодаря высокому содержанию омега-3 жирных кислот. Эксперты подчеркивают, что регулярное употребление рыбы способствует чувству сытости и может улучшить результаты при ограничении калорий.

Чечевица

Технически чечевица относится к зерновым бобовым, однако она содержит значительное количество белка (10 граммов на 35-граммовую порцию), полезных витаминов и питательных веществ. Она может поддерживать здоровье путем предоставления клетчатки, антиоксидантов и микроэлементов, способствуя процессу похудения.

Грецкие орехи

Орехи способствуют уменьшению веса и риска ожирения в долгосрочной перспективе. Грецкие орехи богаты альфа-линоленовой кислотой (ALA) или растительной кислотой, на основе омега-3, которая полезна для здоровья сердца.

Порошок сывороточного протеина

Сывороточный протеин имеет все незаменимые быстро усваиваемые организмом аминокислоты. Протеиновые порошки помогают снижать жир и увеличивать мышечную массу, придавая ощущение сытости и уменьшение аппетита. Хотя такой продукт нельзя считать полноценным источником белка, его наличие у рациона может восполнить его дефицит.

Казеиновый протеиновый порошок

Казеиновый протеин, подобно сывороточному, также содержит все необходимые аминокислоты, но его особенность в медленном усвоении организмом, что обеспечивает более длительное ощущение сытости. Этот тип белка менее эффективен для наращивания мышечной массы, но эффективен в контексте похудения.

Обезжиренный сыр

С правильно выбранным типом сыра можно получить значительный прирост белка при минимальном содержании жира и сахара. Добавив в него фрукты или мед, можно улучшить вкусовые свойства без дополнительных калорий.

Ранее OBOZ.UA рассказал, о лучших источниках белка для веганов.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.