белка для веганов: продукты, которые могут заменить мясо и рыбу

Салаты - это полезная, вкусная и здоровая пища, которая содержит свежие овощи и фрукты, богатые клетчаткой, антиоксидантами и витаминами. Кроме того, некоторые из компонентов салатов имеют необходимый для организма белок, который является строительным материалом для всего организма.

Какие продукты повышают силу, выносливость, работу мозга и иммунитет? В OBOZ.UA определили 5 лучших вегетарианских источников белка, которые можно добавить в салаты.

Орехи

Орехи, такие как миндаль, кешью и арахис, являются отличными источниками белка для салатов. Всего в горсти (25-30 г) содержится около 5-7 граммов белка. Также, этот продукт обогащен клетчаткой, полезными жирами и минералами. Однако, если вы планируете похудеть, следует учитывать их количество.

Соевые продукты

Продукты на основе сои являются отличными источниками белка. Тофу и соевые орехи могут конкурировать с мясом и идеально подходить в качестве компонента для салатов.

Бобовые

Простой способ получить больше белка для вегетарианцев - включить в рацион больше чечевицы, бобов и фасоли. Эти продукты богаты белком и клетчаткой, а также практически не содержат жиры и натрий.

Молочные продукты

Молочные продукты, кроме кальция, также содержат много белка. В частности, отличным источником белка, который можно употреблять в любом виде является творог. Добавляйте его в салаты и употребляйте регулярно, чтобы получить достаточное количество белка.

Овес

Хотя овес не является полноценным источником белка по сравнению с другими зерновыми, он имеет высококачественный белок, необходимый для вегетарианцев. Половина стакана сухого овса предоставит вам почти 6 граммов белка и 4 грамма клетчатки. Кроме того, это отличный источник магния, цинка, фосфора и фолатов.

Ранее OBOZ.UA опубликовал информацию о лучших источниках белка для веганов.

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