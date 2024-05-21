УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

Топ-5 доступных источников белка для веган и вегетарианцев

Мария Шевчук
Новости медицины
1 минута
57
Топ-5 доступных источников белка для веган и вегетарианцев

Белок –  ключевое органическое вещество, необходимое для нормального функционирования организма. Он отвечает за транспортировку гемоглобина и альбуминов,  важен для иммунного ответа, участвует в каталитических, структурных и соединительных процессах жизнедеятельности.

Основной источник белка для большинства людей мясо, рыба, яйца, молочные продукты. Что касается веганской пищи, здесь также нет недостатка в выборе.  

В этой статье OBOZ. UA расскажет о 5 самых популярных "белковых" продуктах, для тех, кто употребляет исключительно растительную пищу. 

Тофу

Тофу (бобовый сыр) –  отличный источник белка и кальция. Он считается универсальным веганским продуктом и его легко найти на рынке.

Тофу добавляют в смузи, пудинги, супы, сэндвичи, лапшу, салаты и другие блюда.

Фасоль

Фасоль любят все, независимо от диетических предпочтений.

Все разновидности фасоли – от почечной до черной, наполнены белком и легко доступны. Одна чашка вкусно приготовленной фасоли пинто, черной, морской и почечной фасоли может дать вам до 15 граммов белка.

Кстати, помимо белка, фасоль  богата клетчаткой и полезными крахмалами.

Топ-5 доступных источников белка для веган и вегетарианцев

Соевые продукты

Если вам нужно больше белка, чем есть в фасоле, вероятно, стоит перейти на сою. В таком случае рекомендуется употреблять продукты на ее основе – темпе, эдамаме, соевое молоко. 

Брокколи

Эксперты в области здравоохранения рекомендуют брокколи не только веганам и вегетарианцам, но и любителям мяса. Этот темно-зеленый овощ содержит много белка и других полезных элементов. 

Совет: Чтобы сохранить полезные свойства брокколи, не жарьте ее в большом количестве масла, а готовьте на пару,  запекайте, или добавляйте в салаты в сыром виде.

Авокадо

Авокадо – отличный веганский источник для восполнения потребности в белке. Его можно добавлять в салаты десерты или есть как отдельный продукт.

Ранее OBOZ. UA рассказывал, о вегетарианских источниках омега 3 жирных кислот.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.

disclaimer_icon

Материалы на этом сайте рекомендованы для общего информационного использования и не предназначены для установления диагноза или самостоятельного лечения. Медицинские эксперты OBOZ.UA гарантируют, что весь контент, который мы размещаем, публикуется и соответствует самым высоким медицинским стандартам. Наша цель – максимально качественно информировать читателей о симптомах, причинах и методах диагностики заболеваний. Призываем не заниматься самолечением, а для диагностики заболеваний и определения методов их лечения советуем обращаться к врачам.

 
Проверил:Доктор медицины Анна Бродская