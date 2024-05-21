Топ-5 доступных источников белка для веган и вегетарианцев

Белок – ключевое органическое вещество, необходимое для нормального функционирования организма. Он отвечает за транспортировку гемоглобина и альбуминов, важен для иммунного ответа, участвует в каталитических, структурных и соединительных процессах жизнедеятельности.

Основной источник белка для большинства людей мясо, рыба, яйца, молочные продукты. Что касается веганской пищи, здесь также нет недостатка в выборе.

В этой статье OBOZ. UA расскажет о 5 самых популярных "белковых" продуктах, для тех, кто употребляет исключительно растительную пищу.

Тофу

Тофу (бобовый сыр) – отличный источник белка и кальция. Он считается универсальным веганским продуктом и его легко найти на рынке.

Тофу добавляют в смузи, пудинги, супы, сэндвичи, лапшу, салаты и другие блюда.

Фасоль

Фасоль любят все, независимо от диетических предпочтений.

Все разновидности фасоли – от почечной до черной, наполнены белком и легко доступны. Одна чашка вкусно приготовленной фасоли пинто, черной, морской и почечной фасоли может дать вам до 15 граммов белка.

Кстати, помимо белка, фасоль богата клетчаткой и полезными крахмалами.

Соевые продукты

Если вам нужно больше белка, чем есть в фасоле, вероятно, стоит перейти на сою. В таком случае рекомендуется употреблять продукты на ее основе – темпе, эдамаме, соевое молоко.

Брокколи

Эксперты в области здравоохранения рекомендуют брокколи не только веганам и вегетарианцам, но и любителям мяса. Этот темно-зеленый овощ содержит много белка и других полезных элементов.

Совет: Чтобы сохранить полезные свойства брокколи, не жарьте ее в большом количестве масла, а готовьте на пару, запекайте, или добавляйте в салаты в сыром виде.

Авокадо

Авокадо – отличный веганский источник для восполнения потребности в белке. Его можно добавлять в салаты десерты или есть как отдельный продукт.

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