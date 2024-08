10 худших продуктов: не ешьте это, если вы голодны

Когда вы чем-то заняты и у вас нет свободного времени, чтобы съесть полноценный обед или ужин, вы можете делать паузу, употребляя неправильные продукты. Однако это может привести к неконтролируемым перекусам и перееданию калорийных снеков, что негативно повлияет на ваше самочувствие и увеличение лишнего веса.

Чтобы избежать негативных последствий для организма, стоит уже сейчас переосмыслить свой рацион и избегать употребления некоторых продуктов в то время, заменив их на полноценный комплекс блюд. Что не стоит употреблять в качестве перекуса и как эти продукты влияют на организм, рассказали в Eat This, Not That!

Чипсы

Если после обеда вы чувствуете себя переполненным, но все еще хотите десерт, это может быть из-за специфического сенсорного насыщения. Ваше тело может напитаться определенным вкусом, но все еще жаждать других, как в случае с солеными закусками, когда вам хочется соли, но и сахара.

Апельсиновый сок

Апельсиновый сок не утоляет голод, поскольку жидкие углеводы менее сытны, чем твердые, а отсутствие клетчатки ускоряет повышение уровня сахара в крови. Кроме того, высокая кислотность сока может вызвать изжогу или ухудшить кислотный рефлюкс, что особенно опасно, если употреблять сок натощак.

Острая еда

Острая пища натощак может раздражать желудок, поскольку она производит больше кислоты, раздражая оболочку кишечника. Если у вас чувствительный желудок, лучше отложить еду с перцем до следующего приема пищи.

Кофе

Не пейте кофе, чтобы подавлять аппетит. Она может увеличить кислотность желудка, что приведет к дискомфорту и вздутию.

Рисовые хлебцы

Этот продукт может казаться легким и хрустящим, но питательность и сытость рисовых хлебцев оставляет желать лучшего. Высокий гликемический индекс этих лепешек может привести к повышению аппетита и чрезмерному потреблению пищи.

Диетическая сладкая газировка

Искусственные подсластители (аспартам) в диетических напитках и закусках не помогут снизить чувство голода до следующего приема пищи. Они активируют рецепторы сладкого, заставляя ваше тело ждать сладкой энергии, не обеспечивая реального насыщения.

Сыр

Если вы чувствуете голод, это может быть из-за низкого уровня сахара в крови. Чтобы поддержать энергию, потребляйте пищу с углеводами, клетчаткой и белком. Сыр, хоть и богат белками, может усиливать голод из-за содержания казоморфинов и соли, что вызывает желание есть больше.

Резинка

Жевание жвачки не всегда помогает уменьшить чувство голода, поскольку это может обманывать организм, заставляя желудок вырабатывать желудочный сок. В результате может возникнуть урчание в животе и усиленное чувство голода.

Суши и роллы

Когда вы голодны, суши могут быть плохим выбором, ведь они содержат много белого риса, который быстро усваивается и не обеспечивает длительного насыщения. К тому же соевый соус часто очень соленый, что вызывает чувство жажды.

