Еда, которая мгновенно утоляет голод: что добавить в рацион

Сытость – это полезное ощущение, во время которого организм сигнализирует о полноте и необходимости остановки приема пищи. Однако многие из нас часто не прислушиваются к нему, что провоцирует переедание, тяжесть в желудке и набор лишнего веса, а потому важно обратить внимание на свое питание.

Исследователи обнаружили, что многие диетические продукты имеют низкий уровень насыщения, что может привести к более позднему перееданию из-за усиления голода и тяги к пище. Чтобы утолить голод и избежать переедания, в рацион следует добавить белковые продукты, передает Eat This, Not That.

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Nutrition Journal, перекус с высоким содержанием белка может уменьшить калорийность потребленной за день пищи по сравнению с жирными или углеводными перекусами. Кроме того, белок оказывает длительное ощущение сытости благодаря его медленному всасыванию в желудке, а также он повышает метаболизм из-за калорий, которые тратятся на его переваривание.

Кроме того, продукты с высоким содержанием углеводов и жиров, подвергающиеся высокой обработке, имеют низкий индекс сытости. Таким образом, вместо выпечки на завтрак лучше выбрать яйца, цельнозерновые тостовые или фрукты, которые помогут почувствовать более длительное насыщение, а также избежать ощущения голода в течение всего дня.

Для сбалансированного рациона необходимо соблюдать равновесие макроэлементов в рационе. Углеводы с высоким содержанием клетчатки, включающие картофель, цельные зерновые, коричневый рис и овощи, могут естественным образом помочь вам чувствовать себя насыщенными во время еды.

