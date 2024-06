10 худших продуктов, портящих вашу талию: их следует избегать

Миллионы людей по всему миру страдают из-за избыточного веса или даже ожирения. Причем избыток жира вокруг линии талии является распространенным проблемным местом для многих людей, стремящихся иметь подтянутую и подтянутую фигуру.

Для достижения успеха важно регулярно выполнять упражнения и сбалансировано питаться, однако есть еще один важный фактор, который часто остается незамеченным – это еда, которую мы едим. Диетологи назвали худшие продукты, которых следует избегать, пишет издание Eat This Not That .

Сладкие хлопья

Эта пища опасна тем, что наполнена рафинированным сахаром и не имеет питательных веществ, что делает его типичным виновником увеличения веса. Исследования показывают, что регулярное потребление добавленного сахара повышает риск хронических заболеваний, включая ожирение.

Это блюдо может привести к возникновению жира на животе из-за высокого содержания сахара, что приводит к резким скачкам уровня сахара в крови и дальнейшему выбросу инсулина. Частое употребление этих злаков может способствовать накоплению жира и перееданию, способствуя увеличению веса.

Замороженные блюда

Хотя они считаются очень удобными, однако они наполнены консервантами, натрием и скрытыми калориями, поэтому эти полуфабрикаты могут сорвать ваши усилия похудеть. Кроме того, исследования показывают, что регулярное употребление готовых блюд связано с повышенным риском ожирения.

Замороженные блюда могут способствовать образованию жира в животе из-за повышенного содержания натрия, нездоровых жиров и добавления сахара, что может привести к увеличению веса и задержке воды. Более того, отсутствие основных питательных веществ и клетчатки в этих блюдах может привести к понижению насыщения, потенциально приводя к перееданию и увеличению вероятности накопления жира в области живота.

Подслащенный йогурт

Эти йогурты часто содержат добавленный сахар, что способствует образованию жира на животе. Именно это способствует росту вредных бактерий и уменьшает разнообразие полезных кишечных микробов, что может привести к воспалению и увеличению веса, включая абдоминальный жир.

Чипсы и сухарики

Несмотря на популярность, эти хрустящие закуски являются причиной расширения вашей талии, ведь содержат много нездоровых жиров, натрия и калорий. Следует не забывать, что переработанные пищевые продукты, такие как чипсы и сухарики значительно способствуют нежелательному увеличению веса, особенно жира на животе, поскольку они часто калорийны и мало питательных веществ. Эти закуски легко потреблять чрезмерно из-за их вкуса и отсутствия сытости, что приводит к чрезмерному потреблению калорий и повышенному риску увеличения веса, особенно в сочетании с малоподвижным образом жизни и нездоровыми пищевыми привычками.

Лапша быстрого приготовления

Этот популярный продукт быстрого приготовления содержит вредные для здоровья жиры и натрий два основных фактора вздутия живота и увеличения веса. Согласно результатам исследований, потребление лапши быстрого приготовления повышает риск ожирения и кардиометаболического синдрома. Ведь она проходит высокую обработку и часто содержит много нездоровых жиров, натрия и калорий. В ней также не хватает основных питательных веществ, таких как клетчатка, поэтому вы можете чувствовать себя недовольными и чаще переедать, что приводит к чрезмерному потреблению калорий и большему риску увеличения веса.

Плавленый сыр

Диетологи предупреждают о том, что разные виды плавленого сыра богаты насыщенными жирами и добавками, которые могут помешать вашему пути к похудению. Ведь плавленые сыры калорийно плотные и высокое содержание жира, в частности трансжира. При избыточном потреблении эти два фактора могут способствовать воспалению и отложению жира в области живота.

Пончики

Несмотря на приятный вкус, эти любимые сладости обладают минимальной питательной ценностью и повышают уровень сахара в крови, способствуя накоплению жира. Подобная еда для завтрака имеет высокое содержание добавленного сахара, нездоровых жиров и рафинированных углеводов. Эти ингредиенты калорийны и могут привести к резким скачкам уровня сахара в крови, вызывая тягу и переедание.

Протеиновые батончики

Эти популярные закуски обычно содержат избыточное количество сахара и нездоровые добавки. Поэтому вместо них выбирайте закуски с высоким содержанием белка, такие как орехи, семена или бобовые. Диетологи предупреждают, что если их употреблять в избытке или как часть несбалансированной диеты, они могут привести к общему избытку калорий и способствовать накоплению жира, включая жир на животе. Поэтому важно тщательно выбирать протеиновые батончики, отдавать предпочтение содержащим более натуральные ингредиенты и употреблять их в умеренных количествах.

Белый хлеб

Этот продукт лишен питательных веществ из-за того, что прошел высокую обработку. Однако результаты исследований свидетельствуют о том, что уменьшение потребления белого хлеба связано с уменьшением абдоминального жира.

Подчеркивается, что белый хлеб может способствовать жиру в животе из-за высокого гликемического индекса и отсутствия клетчатки. "При потреблении белый хлеб может вызвать резкие скачки уровня сахара в крови, что приводит к увеличению выработки инсулина и накоплению жира. Отсутствие клетчатки в белом хлебе может снизить насыщение, что приведет к перееданию и потенциальному увеличению веса, особенно в области живота", - предупреждают диетологи.

Магазинные смузи

Несмотря на то, что натуральные полосы способствуют похудению, многие купленные в магазине содержат добавленный сахар и не содержат клетчатки. Поэтому рекомендуется готовить смузи дома из свежих фруктов и зелени, чтобы контролировать ингредиенты и избегать скрытого сахара. Кроме того, многие покупные полосы содержат добавленный сахар из фруктовых соков, подслащенных йогуртов или других подсластителей, что приводит к увеличению потребления калорий и потенциальному накоплению жира. В них может не хватать клетчатки и белка, что приводит к снижению сытости, усилению голода и перееданию, что еще больше способствует увеличению веса.

