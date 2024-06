4 лайфхака от полных женщин, которые смогли похудеть почти вдвое

Каждая история потери веса – это источник вдохновения, но представьте, что вы видите, как число на весах уменьшается наполовину. Если вы мечтали сбросить много веса и не знаете, с чего начать — лучше воспользоваться советами тех, кто уже этого достиг. Именно поэтому мы собрали советы от лиц, которые смогли значительно похудеть. О 4 женщинах, которые смогли добиться желаемого результата, рассказывает Eat This Not That.

Считайте калории, но не зацикливайтесь

Пользователь Reddit Denovosibi смогла за три года достичь своего наилучшего веса. Она подсчитывала калории с помощью программы MyFitnessPal. Затем она добавила физические упражнения, сохраняющие ежедневные нормы рациона.

"Наибольшее изменение заключалось в том, чтобы я заботился о своем потреблении и следил за ним. Подсчет калорий сделал все! Теперь я очень активна", — объясняет она.

Начальный вес: 140 кг

Текущий вес: 62 кг

Потеря веса: 78 кг

Не сосредотачивайтесь на слове "диета"

Долорес Велес смогла похудеть почти на 72 кг благодаря тому, что изменила свои пищевые привычки и режим питания. Также она пользовалась мобильным приложением Lose It!, которое помогало отслеживать режим питания и физическую форму.

"Это изменение образа жизни, поэтому избавьтесь от слова "диета" и начните со своих целей", — говорит она.

Начальный вес: 140 кг

Текущий вес: 68 кг

Потеря веса: 72 кг

Выберите нечисловую цель

Женщина по имени Кейт Виола избавилась от лишних килограммов тоже благодаря приложению Lose It!. Но она решила поставить личные цели, не имевшие ничего личного с общими рекомендациями. Ее мотивация называется "нечисловая цель". Это желание одеть старые джинсы или чувствовать себя комфортно на пляже – это цели, которые должны вас мотивировать.

"Когда вы достигаете отметки, сосредоточьтесь на ней и держитесь этого плана, чтобы не сбиться", - говорит Кейт Виола.

Начальный вес: 126 кг

Текущий вес: 58 кг

Потеря веса: 68 кг

Приготовьте еду и добавьте вес к своей тренировке

Пользователь Reddit Stillfat11 за два года достигла своей желанной цели — потеряла более 90 кг. Она сократила потребление углеводов, держала ежедневное потребление калорий между 1600 и 1900, и заранее готовила еду, включая силовые упражнения в свой режим.

"Сейчас я хожу в тренажерный зал 5–6 дней в неделю и имею тренера. Я меняю свою программу каждые 8 ​​недель и перехожу от тяжелой атлетики в HIIT, цепи и тяжелые кардиотренировки", - отмечает женщина.

Начальный вес: 168 кг

Текущий вес: 72 кг

Потеря веса: 96 кг

