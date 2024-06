Эффективное похудение без бега: лучшие аэробные упражнения для уменьшения талии

Для достижения эффективного результата в похудении и уменьшении размера талии не обязательно заниматься беговыми упражнениями. Ведь любая форма упражнений, ускоряющая дыхание и пульс, считается аэробной активностью.

Важно выполнять сердечно-сосудистые упражнения, являющиеся неотъемлемой частью общего здорового образа жизни. Издание Eat This Not That публикует самые эффективные упражнения, которые вы можете выполнять в любое время и в любом месте.

Упражнение планка

Это упражнение сразу даст погрузку на руки и пресс. Начните, разместив руки под плечами, бедра на одной линии с плечами, а пятки отведите назад и смотрите вперед. Опустите правое предплечье вниз на коврик, затем левое предплечье, чтобы войти в планку. Затем поднимите на ладонь правую руку и выпрямите руку, сделайте то же с левой, чтобы вернуться к классической планке. Продолжайте движение от планки к планке предплечья, чередуя руку, с которой вы начинаете первой. Следите за тем, чтобы ваши бедра были как можно более устойчивыми, чтобы действительно снизить живот.

Очередная боковая планка

Для выполнения начните с положения планки предплечья, затем переместите правое предплечье параллельно верху коврика, одновременно складывая стопы и бедра, вытягивая левую руку через плечо к потолку. Задержитесь на секунду, а затем смените стороны, опустив левое предплечье вниз и переставив тело на эту сторону. Продолжайте дежурить стороны и старайтесь сосредоточиться на своей форме, контролируя свой пульс.

Приседания к наклонному разгибу стоя

Это упражнение положительно отразится на укреплении нижней части тела и сердца. Для выполнения поставьте стопы немного шире бедер и развернув пальцы ног, заведите руки за голову, разведя локти в стороны, и опустите ягодицу обратно в приседание. Задержитесь на секунду внизу, а затем поднимите бедра вверх. Когда вы делаете это, поднимитесь правым коленом к правому локтю. Опустите правую ногу назад и вернитесь в приседания. Продолжайте чередовать ноги следующим образом.

