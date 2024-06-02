Физические упражнения и рацион: эффективные советы, которые помогут вам похудеть

Избыточный вес может быть вызван перееданием, малоподвижным образом жизни, генетическими причинами и многими другими факторами. К сожалению, она может привести к серьезным проблемам со здоровьем.

Потеря лишнего веса – это шаг к улучшению общего самочувствия человека, и это может быть достигнуто многими эффективными и безопасными способами. Мы подготовили несколько советов, которые помогут вам сбросить нежелательные килограммы.

Занимайтесь физическими упражнениями

Физические упражнения являются важной частью процесса похудения, но если вы будете выполнять интенсивные тренировки, которые не доставляют вам удовольствия, вы будете искать оправдание, чтобы их пропустить.

Поэтому найдите физическую активность, которая соответствует вашему образу жизни и дает телу движение, необходимое для похудения. Это могут быть такие виды спорта как футбол, игры с друзьями, уроки танцев.

Высыпайтесь

Когда вы не высыпаетесь, уровень гормона голода грелина повышается, что вызывает преждевременную тягу к пище, которую вы не сможете игнорировать. Со временем это приведет к увеличению веса.

Кроме того, дефицит сна в основном вызывает тягу к высококалорийной пище из-за нехватки энергии. Это приведет к тому, что вам захочется соленой и сладкой пищи, что может поставить под угрозу ваши планы по похудению.

Включите в свой рацион белки и полезные жиры

Диета с высоким содержанием белков важна для похудения, поскольку она уменьшает тягу к еде и надолго сохраняет чувство сытости. Поскольку углеводы ассоциируются с увеличением веса, их следует избегать. Однако не следует полностью отказываться от углеводов. Сократите их потребление до 20-50 г в день.

Остерегайтесь сладких напитков, содержащих тонны калорий

Подслащенные напитки, такие как газировка, сок, алкоголь и другие, могут дать вам мгновенный заряд энергии. Но поскольку сахар является растворимым углеводом, эти напитки содержат тонны калорий и не имеют никаких часто рекламируемых пищевых преимуществ.

Вам следует употреблять несладкие напитки или заменить сахар в ваших напитках здоровыми альтернативами, например медом. Также проверяйте содержание сахара в энергетических напитках перед употреблением.

Употребление достаточного количества воды – важнейший шаг

Обезвоживание часто ощущается как голод. Таким образом, питье воды, когда вы чувствуете голод, может предотвратить поступление ненужных калорий. Это также делает воду эффективным и естественным средством подавления аппетита.

Кроме того, достаточное потребление воды обеспечивает выведение токсинов, которые могут привести к увеличению веса, и отвечает за поддержание активного метаболизма. Вы также можете добавить сок лайма по вкусу.

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