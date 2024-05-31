Пять простых способов контролировать свое влечение к еде

Контролировать непреодолимое желание съесть определенную пищу может показаться сложной задачей, особенно когда вы сидите на диете. Но это может быть.

Очень важно тренировать свой мозг, чтобы вы контролировали свои желания и смогли избежать нежелательного веса. Ниже мы привели несколько простых советов, которые помогут вам это сделать.

Отвлекайтесь

Влечение к чему-то просто желание есть определенную пищу, а желание можно контролировать. Поэтому, когда вы испытываете сильное влечение к еде, первое, что вам следует сделать, это отвлечься.

Попытайтесь заняться чем-то, что вам нравится, например, почитать, посмотреть фильм или погулять с домашним любимцем. Это точно изменит ваше внимание.

Знайте свои триггеры

Выявить факторы, провоцирующие вашу тягу к еде, сначала может быть сложно, но важно знать их, чтобы избавиться от своей тяги в долгосрочной перспективе. Триггерами могут быть что угодно – от запаха любимой пищи до определенных воспоминаний, связанных с этой едой.

Старайтесь держаться подальше от триггеров, чтобы побороть свою тягу к еде.

Возьмите на себя обязательство измениться

Контроль над своим желанием измениться может помочь вам преодолеть тягу к пище. Поскольку все зависит от сознания, очень важно иметь сильное чувство приверженности желаемым изменениям.

Важно понять, что ничто не может остановить вас на пути к достижению ваших целей в области здоровья. Жесткая решительность и последовательность помогут вам вести здоровый образ жизни.

Питьевая вода

Жажду часто путают с голодом или тягой к пище. Поэтому в следующий раз, когда вы почувствуете сильное влечение к еде, просто выпейте стакан воды и подождите несколько минут. Это может помочь частично или, может быть, полностью справиться с вашим желанием.

Также старайтесь выпивать 8-12 стаканов воды каждый день, чтобы оставаться гидратированными и не переедать.

Добавьте позитив в свой рацион

Когда вы едите то, что вам нравится, ваш мозг выделяет гормоны удовольствия, которые дают вам ощущение сытости. Предлагаем вам смешивать диетическую пищу с небольшими порциями еды, которая вам действительно нравится.

Таким образом, вы сможете натренировать свой мозг так, чтобы всякий раз, когда вы едите диетическую пищу, вы испытывали чувство удовольствия.

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