Шесть простых способов уменьшить потребление сахара и улучшить вкус блюд

Распространенность сахара в нашей пище может удивлять даже в, казалось бы, здоровых продуктах. От салатных заправок до пикантных консервированных супов – он содержится повсюду. Еще большее беспокойство вызывает потенциальное негативное влияние высокого потребления сахара на наше здоровье, включая скачки его уровня в крови и риски развития таких заболеваний, как диабет 2 типа.

К счастью, существуют практические стратегии, позволяющие контролировать уровень сахара и наслаждаться вкусными альтернативами. Одним из полезных инструментов является гликемический индекс (ГИ), измеряющий, насколько быстро и существенно продукты повышают уровень глюкозы в крови. Eatthis рассказал об альтернативе, имеющей низкий ГИ – сироп агавы.

Замените кленовый сироп на сироп агавы

Хотя кленовый сироп очень вкусный, он может содержать много сахара. Почувствуйте тот же аппетитный вкус с более низким ГИ, поливая агавой от Agave In The Raw, блины, гранолу или смузи.

Используйте агаву вместо рафинированного сахара

Простой способ уменьшить потребление сахара – заменить рафинированный на агаву. Она на 25% слаще, что позволяет достичь желаемого вкуса при меньшем количестве. Добавляйте её в кофе, чай или овсянку, чтобы усилить вкус и одновременно снизить содержание калорий и сахара.

Подслаждайте обычные продукты с помощью агавы

Вместо того чтобы покупать йогурт или овсяные хлопья с добавлением ароматизаторов, выбирайте простые варианты и подслащивайте их самостоятельно, используя агаву. Это дает вам возможность контролировать уровень сладости, одновременно уменьшая количество ненужных сахаров.

Сочетайте агаву с фруктами

Не полагайтесь только на обычный сахар. Добавляйте в вафель, блины, йогурт или овсянку смесь агавы и фруктов. Это не только придаст им природную сладость, но и обеспечит дополнительную питательную ценность витаминов и минералов, содержащихся во фруктах.

Уменьшите размер порций

Иногда снизить количество сахара может быть достаточно просто. Если вы часто выбираете большой кофе, чай, пирожное и т.д., попробуйте постепенно изменять размеры порций и для сладости добавлять сироп агавы.

Добавляйте в выпечку специи

Вместо того чтобы полагаться только на сахар, чтобы подсластить выпечку, используйте различные специи. Корица и мускатный орех, например, могут улучшить вкус вашего любимого лакомства. Другой вариант – заменить сахар сиропом агавы.

Также OBOZ.UA рассказывал о пяти мифах о фруктах.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber , чтобы быть в курсе последних событий.