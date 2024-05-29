Пять мифов о фруктах, в которые стоит перестать верить

Фрукты питательные и сытные, несомненно. Они популярны благодаря своим многочисленным преимуществам для здоровья.

Но существует много мифов и ложных представлений об их потреблении: от "избегайте их, если вы диабетик" до "не ешьте их перед сном". Мы собрали для вас пять основных фруктовых легенд, в которые стоит перестать веровать.

Фрукты нужно есть в течение 6 часов после пробуждения

Принято считать, что поскольку наш метаболизм снижается около полудня, употребление продуктов, богатых сахаром, таких как фрукты, способствует повышению уровня сахара в крови, таким образом "активируя" пищеварительную систему.

Но правда заключается в том, что наша пищеварительная система способна переваривать пищу в любое время, с фруктами или без них. Итак, независимо от времени суток, фрукты полезны для вашего здоровья.

Нельзя есть фрукты перед сном

Некоторые люди склонны считать, что употребление фруктов перед сном может привести к увеличению веса, поскольку они повышают уровень сахара в крови. Но правда состоит в том, что, как и в другое время суток, наше тело продолжает сжигать жир и ночью.

Итак, вы можете есть фрукты в любое время, не беспокоясь о том, что поправитесь.

Не ешьте фрукты, если у вас диабет

Это миф, что диабетикам нельзя есть фрукты, потому что они "слишком сладки". Это не так. Вопреки расхожему мнению, фрукты не приводят к резкому повышению уровня глюкозы в крови, поскольку имеют низкий или средний гликемический индекс.

На самом деле сбалансированное потребление фруктов и овощей, поскольку они богаты витаминами, минералами и клетчаткой, могут помочь вам контролировать диабет.

Пить фруктовый сок так же полезно, как и есть целый фрукт

По сравнению с соками, целые фрукты содержат больше клетчатки и фитонутриентов. Кроме того, фрукты низкокалорийны.

Соки лишены фруктовой кожуры, содержащей антиоксиданты, такие как флавоноиды, и фруктовую мякоть (основной источник фруктовой клетчатки). Если этого недостаточно, фруктовый сок может также содержать добавленный сахар, красители или консерванты, которые вредны для здоровья. Поэтому избегайте соков и вместо них употребляйте цельные фрукты.

Можно есть столько фруктов, сколько хочется

Многие считают, что поскольку фрукты низкокалорийны, они могут есть их столько, сколько захотят. Но это не так.

Поскольку фрукты содержат простые сахара и достаточное количество калорий, они могут привести к увеличению веса, если есть в избытке. Помните, что умеренность – это ключ к успеху. Итак, ешьте фрукты, но следите за порциями.

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