Как улучшить пищеварение: список продуктов

Пищеварение расщепляет еду, которую вы едите, на питательные вещества. Этот процесс очень важен для организма, поскольку питательные вещества употребляются для получения энергии, роста клеток и восстановления.

Определенные проблемы могут нарушить этот процесс, вызывая запоры или диарею. Но несколько мудрых решений могут обеспечить бесперебойную работу вашей пищеварительной системы. Мы собрали для вас список продуктов, имеющих важное значение для хорошего пищеварения.

Бананы

Одним из ключевых питательных веществ, поддерживающих здоровье пищеварительной системы, является клетчатка, которая содержится в большом количестве в бананах. Эти желтые фрукты также содержат пектин, который помогает улучшить дефекацию и способствует перевариванию углеводов.

Старайтесь съедать хотя бы один банан каждый день, добавляя его к хлопьям на завтрак, смузи, блины или десерта.

Йогурт

Йогурт содержит пробиотики – полезные бактерии, которые могут улучшить ваше пищеварение, поддерживая здоровье кишечника и борясь с такими проблемами, как вздутие живота, запоры и диарея.

Хотя пробиотики естественным образом находятся в вашем кишечнике, вы можете увеличить их содержание, употребляя такие продукты, как йогурт. Помните, что не все йогурты содержат пробиотики. Поэтому всегда проверяйте этикетку на наличие живых и активных культур.

Яблоки

Как и бананы, яблоки также богаты пектином, что делает их важными для пищеварительной системы. Яблоки не только способствуют хорошему здоровью кишечника, но и снижают риск кишечных инфекций и воспаления толстой кишки.

Кроме того, они являются очень хорошим источником питательных веществ, таких как витамины А и С, фолиевая кислота, калий и фосфор, необходимые для нормальной работы кишечника.

Цельнозерновые продукты

Цельнозерновые и связанные с ними продукты содержат много клетчатки, которая, как мы уже говорили ранее, способствует пищеварительному процессу. На самом деле некоторые зерновые волокна помогают питать полезные бактерии в вашем кишечнике.

Кроме того, организм медленно расщепляет цельные зерна, что также помогает контролировать уровень сахара в крови. Популярные цельнозерновые продукты, богатые клетчаткой, включают овес, киноа, фарро и цельнозерновые продукты.

Лиственная зелень

Зеленые листовые овощи, такие как шпинат, также являются отличным источником клетчатки и других питательных веществ, таких как фолиевая кислота, витамин С, витамин К и витамин А, которые важны для здоровой пищеварительной системы.

Эти овощи также содержат магний, помогающий при запорах. Кроме того, некоторые исследования показали, что листовая зелень включает определенный тип сахара, стимулирующий рост полезных кишечных бактерий.

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