Что такое суперпродукты и почему они важны: объяснение

То, что начиналось как маркетинговая стратегия, призванная привлечь внимание к некоторым забытым продуктам питания, сейчас стало модным словом в фитнес-индустрии. Суперпродукты не являются четко определенной группой продуктов, так что нет рекомендаций называть тот или иной продукт этим определением.

Однако мы собрали общие атрибуты полезных продуктов. Узнайте больше об их важности в нашем ежедневном рационе.

Список суперпродуктов

В списке многочисленных суперпродуктов, которые можно легко найти на ближайшем рынке, относятся зеленые овощи, такие как шпинат, зелень, капуста, брокколи, ростки, капуста и цветная капуста. Кроме того, супепродуктами считаются бобовые, такие как фасоль, черная, красная фасоль, бобы гарбанзо, соя и горох. Цельнозерновые, такие как булгур, овсянка и коричневый рис также относятся к данной категории.

Все виды орехов тоже очень полезны. Супепродуктами являются фрукты, все виды ягод и авокадо.

Суперпродукты богаты витаминами и минералами.

Известно, что суперпродукты обладают высокой питательной ценностью, включая большое количество витаминов и минералов. Эти питательные вещества бывают разных видов и чрезвычайно важны для вашего организма.

Отвечая за сотни функций в организме, витамины и минералы укрепляют кости, заживляют раны и улучшают иммунную систему. Они также превращают пищу в энергию и восстанавливают поврежденные клетки.

Антиоксиданты в суперпродуктах могут помочь решить многие проблемы со здоровьем

Еще одной общей характеристикой суперпродуктов является то, что они содержат антиоксиданты – молекулы, содержащиеся в продуктах питания. Они полезны для нейтрализации свободных радикалов (побочных продуктов производства энергии) в организме.

Свободные радикалы вредны организму и тесно связаны с болезнями сердца, раком, артритом, инсультом. Поэтому суперпродукты считаются эффективным средством для предотвращения проблем со здоровьем.

Суперпродукты содержат полезные жиры, способствующие здоровью сердца

Суперпродукты иногда рекомендуют для улучшения здоровья сердца, поскольку некоторые содержат полезные для сердца жиры. Эти жиры также необходимы для обеспечения организма энергией и поддержания роста клеток.

Другие функции полезных жиров включают в себя защиту органов, поддержание тепла в теле, помощь организму в усвоении питательных веществ и выработку важных гормонов.

Клетчатка объединяет все суперпродукты вместе

Все суперпродукты имеют одну общую черту – это содержание клетчатки. Эти продукты обычно являются источником пищевых волокон, которые очень важны для нашего организма.

Клетчатка в первую очередь помогает регулировать работу пищеварительной системы, включающей поддержку здоровья кишечника и решение проблем с пищеварением, таких как запоры. Это питательное вещество также помогает снизить уровень холестерина, контролировать уровень сахара в крови и снизить вес.

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