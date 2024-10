10 идей для после тренировки: что съесть для возобновления сил

Когда вам не хватает времени на завтрак перед тренировками, вы можете чувствовать себя виноватыми, что не успели предоставить телу необходимый ресурс. Однако на самом деле вам не стоит забывать о питательном перекусе уже после тренировки, поскольку он поможет вам восстановить силы и поддержать рост мышц.

Что именно следует съесть после зала и чем вы можете поддержать свой организм? Об этом рассказали в Eat This, Not That.

Белок и углеводы

Для быстрого восстановления после тренировки потребляйте белковые коктейли с добавлением черники, бананов или сладкого картофеля. Такие жидкие формы питания необходимы для быстрого усвоения углеводов, которые помогают восстанавливать запасы энергии, улучшая иммунную систему и восстанавливая мышцы.

Чаша с асаи

Для восстановления после тренировки следует рассмотреть лёгкие продукты. Среди идеальных вариантов - асаи, кокосовая вода, киноа, нежирная рыба или курица, а также брокколи или шпинат. Эти продукты помогут восстановить силы и поддержать энергию.

Арахисовое масло

После тренировки попробуйте выпить белковый коктейль с арахисовым маслом и бананом. Белок важен для роста и восстановления мышц, а банан обеспечивает калий, что помогает избежать судорог. Кроме того, это просто, вкусно и полезно.

Зеленое смузи

Для восстановления и роста мышц после тренировки важно потреблять цельный белок. Попробуйте приготовить зеленый смузи со шпината, одним замороженным бананом, горстью любимых орехов, ложкой протеинового порошка, корицей, кленовым сиропом и двумя чашками миндального молока.

Протеиновые батончики

Протеиновые батончики или батончики гранолы являются удобными вариантами, ведь их легко взять с собой и они прекрасно насыщают. Углеводы являются первоочередными, поскольку помогают восстановить мышцы, в частности устранить потерю энергии. Без них вы рискуете чувствовать вялость и снижение концентрации.

Тунец и киноа

После тренировки важно сочетать белки и углеводы для восстановления мышц. Пробуйте разные варианты, пока не найдете тот, что вам придется по душе. Например, это может быть тунец с майонезом и киноа или яйца с томатами на ломтике хлеба.

Коктейль из протеинового порошка, банана и кокосовой воды

Для восстановления мышц попробуйте употреблять 25 граммов протеина (сывороточного, яичного или растительного) и 10-15 граммов углеводов. Легкий коктейль для восстановления можно приготовить из протеина, аминокислот BCAA и несладкой кокосовой воды. Также вы можете положить банан, поскольку он быстро усваивается.

Энергетическая смесь

Потребляйте завтрак с высоким содержанием белка и овощей через 1-2 часа после утренних занятий. Добавьте нежирные углеводы, овощи или фрукты, а также 60 г зерен после интенсивных тренировок для быстрого восстановления. Также важно включать белок в каждое блюдо и закуску, чтобы поддерживать сытость и стабильный уровень энергии.

Кокосовая вода

Кокосовую воду следует употреблять для восстановления электролитов после интенсивных тренировок. Она подходит для восстановления после длительного кардио или занятия на свежем воздухе, особенно когда вы сильно потеете. Выбирайте кокосовую воду без искусственных ингредиентов для максимальной пользы.

