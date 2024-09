Ложная стратегия похудения: почему не следует отказывать себе в приеме пищи

Пропуск еды может произойти по разным причинам: из-за нехватки времени, экономии денег, введения периодического голодания и желания похудеть. Однако, кроме чувства голода и усталости, такие действия непременно повлияют на ваше тело и общее состояние здоровья.

Чтобы не голодать и не потерять контроль, ешьте каждые 4-5 часов и помните, что завтрак должен быть мощным, обед - средним, а ужин - легким. Что именно произойдет с телом, если пренебрегать этим принципом, рассказали в Eat This, Not That.

Усталось

Пропуск еды может сэкономить время, однако в конечном итоге приведёт к усталости и снижению уровня сахара в крови. Таким образом, это может вызвать вялость и потребность в дополнительном отдыхе.

Изменение настроения

Пропуск еды влияет на уровень сахара в крови, что в свою очередь может привести к потере контроля над эмоциями. Таким образом, вы можете почувствовать растерянность, гнев, раздражительность и усталость.

Переедание

Пропуск еды заставляет организм стремиться к обработанным и нездоровым продуктам, что ведет к перееданию и увеличению веса. Хотя вы можете пытаться похудеть, это часто приводит к обратному эффекту, поэтому оставайтесь последовательными в приеме пищи, чтобы избежать срывов и переедания.

Увеличение веса

Пропуск еды, особенно завтрака, может наоборот привести к увеличению веса. Ваш организм эффективнее накапливает жир, если вы ужинаете поздно вечером. Таким образом, важно придерживаться регулярного режима питания для контроля веса.

