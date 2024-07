10 из 10: продукты, способные сжигать лишний жир

Чтобы похудеть, нужно сжигать больше калорий, чем вы привыкли потреблять. Это универсальный принцип, для которого нужно придерживаться самодисциплины, быть настойчивыми, если вы хотите увидеть результат в краткосрочной перспективе.

Чтобы сбросить около 9 килограммов и удержать вес, следует регулярно взвешиваться, заниматься спортом и включать в рацион определенные продукты. Какие именно и как они помогают сжигать жир, рассказали в Eat This, Not That.

Постный белок

Белок важен для потери веса, поскольку он повышает сытость и помогает наращивать мышечную массу, которая сжигает жир. Важно выбирать качественные источники белка, такие как куриные грудки, нежирная свинина, говядина на травах и индейка.

Черные бобы

Черная фасоль, богатая клетчаткой и белком, помогает снизить объем талии и улучшить работу мозга благодаря содержанию в ней антиоксидантов. Это отличный выбор для поддержания здоровья и ясности ума.

Сырой овес

Сырой овес содержит стойкий крахмал, который способствует длительному ощущению сытости, укрепляет здоровье кишечника и уменьшает массу тела. Его можно использовать в качестве заменителя муки, добавлять в полосе или замачивать в йогурте на ночь, чтобы получить вкусный завтрак.

Лиственная зелень

Листовая зелень, как капуста, шпинат, петрушка, кресс-салат и мангольд, является низкокалорийным источником важных веществ, включая витамин К, витамины группы В, клетчатку, железо, кальций и полифенолы. Эти микроэлементы помогают предотвращать появление различных заболеваний, а потому следует добавлять зелень в салаты или готовить ее на пару.

Рыба

Регулярное употребление рыбы, богатой жирными кислотами омега-3 и необходимыми минералами, помогает снизить вес. Рыба также обеспечивает длительное чувство сытости, превосходя в этом говядину и курицу.

Яблочный уксус

Уксус помогает снизить объемы в районе талии, увеличивает чувство сытости, улучшает пищеварение и контролирует уровень сахара в крови. Уксус можно добавлять в полосы, салаты, использовать для маринования мяса или добавлять в чай в небольшом количестве.

Перец чили

Перец чили содержит капсаицин, который помогает снизить аппетит и сжигать жир. Кроме того, он эффективно борется с воспалением, способствуя поддержанию здорового веса. Для достижения этих эффектов достаточно потреблять всего один грамм перца в день.

Батат

Регулярное потребление сложных углеводов, богатых клетчаткой, помогает повысить энергию и бороться с чувством голода. Вместо жареных чипсов выберите запеченный сладкий картофель или смешайте его с арахисовым маслом, чтобы приготовить здоровый перекус.

Киноа

Это семена, с высоким содержанием клетчатки, белка и жира, хорошо утоляет голод и имеет хрустящую текстуру с несколько ореховым вкусом. Этот продукт легко дополняет любое блюдо от салатов до десертов, что делает этот суперпродукт чрезвычайно универсальным.

Оливковое масло

Ежедневное употребление оливкового масла способствует здоровью тела, снижая риск сердечных заболеваний и воспалений. Добавляйте ее в блюда, чтобы улучшить свое здоровье и поддерживать красоту.

