Новый способ похудения, изменяющий мышление

Для многих людей контроль тяжести является существенной проблемой, с которой трудно справиться без постороннего вмешательства. Главную роль в этом занимает системность и правильная мотивация, которая может заключаться вовсе не в эстетическом виде вашего тела.

Согласно исследованию, в котором было опрошено более 200 000 американцев, ученым удалось обнаружить, что людей, стремящихся похудеть для улучшения своего здоровья, в 5 раз больше тех, кто стремится к этому для внешнего вида. Об этом сообщили в Eat This, Not That.

По мнению исследователей, таким образом вполне вероятно может возникнуть новое движение, направленное в первую очередь на улучшение здоровья. Таким образом, внутренняя мотивация может заставить людей продолжать тренировку значительно эффективнее других факторов, сопровождающихся стремлением к похудению.

В Obesity Reviews было сделано заключение, что такой обзор стал первым случаем, когда исследование подтвердило успех внутренне мотивированного похудения. Таким образом, пациенты, имеющие внутреннюю мотивацию и фокусирующиеся на личных здоровых целях, в большинстве своем достигают более успешных результатов в снижении веса, а также в ее поддержке.

Кроме того, Harvard Health Publishing отметили, что самомотивация и чувство гордости за собственные достижения играют важную роль в процессе похудения. Именно эти факторы способны формировать изменения в понимании похудения и играть существенную роль в поддержании здорового веса.

