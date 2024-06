Почему веганская диета признана самой эффективной: преимущества и советы

Ранее вегетарианство как движение или образ жизни были распространены среди относительно небольшой аудитории людей, заботящихся об окружающей среде. Однако сегодня отказ от любой пищи животного происхождения не является чем-то необычным и часто обусловлен стремлением не только способствовать благосостоянию природы, но и в стремлении улучшить свое физическое состояние.

В частности, такой рацион может способствовать уменьшению лишнего веса, о чем свидетельствует исследование, опубликованное в Journal of General Internal Medicine, в котором подтверждается влияние веганства на похудение. Однако, учитывая, что не для всех отказ от животных продуктов является легкой задачей в Eat This, Not That! собрали несколько советов, которые могут пригодиться при переходе к веганской диете.

Не рассчитывайте на мясной вкус в веганских продуктах

Удачное веганство имеет одно ключевое правило: не пытайтесь имитировать мясо. Даже самый лучший тофу или пшеничная клейковина никогда не заменят вкуса Биг Мака. Вместо этого следует предпочесть растительные источники белка, такие как овощи и злаки, понимая, что это поддерживает ваши цели похудения.

Следите за потреблением углеводов

Веганские рестораны часто ассоциируются со здоровым способом питания, но некоторые аспекты меню могут скрывать подводные камни. Например, хлеб, который вы можете найти там, не всегда является здоровым выбором, поскольку может содержать те же проблемные ингредиенты, что и в другом ближайшем заведении. Для веганов важно избегать замены белков и жиров на пустые углеводы, что часто происходит в веганских диетах и ограничить потребление этих продуктов до небольших порций.

Добавьте в рацион растительный протеин

Переходя на эту диету, солид избегать сывороточного или яичного протеинового порошка. Люди, потребляющие больше растительного белка, меньше подвержены метаболическому синдрому, который имеет комбинацию ожирения, высокого холестерина и сахара в крови.

Веганские смузи на завтрак

Исследования показывают, что высокобелковые полосы с низким содержанием жира значительно эффективнее снабжают питательные вещества для мышц. Смешанные фруктовые напитки с клетчаткой обеспечивают более длительное время насыщения, чем чистые фруктовые соки. Кроме того, вместо коровьего молока рекомендуется использовать несладкое миндальное молоко для приготовления напитка.

Веганские закуски

Не только учёные признают пользу веганства. В частности, маркетологи пищевых продуктов также активно заполняют рынок новыми веганскими продуктами, поэтому поиск вкусностей и полезных закусок не должен стать слишком сложной задачей.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что можно есть во время веганской кето-диеты.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.