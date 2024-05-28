Веганская кето-диета: что можно есть, а чего следует избегать

Вы, наверное, уже слышали о кетогенной диете – одном из самых популярных диетических трендов. Кето-диета способствует увеличению потребления здоровых жиров и уменьшению потребления белков и углеводов.

Несмотря на то, что кето-диета рекомендует есть много мяса, она все еще может предложить веганам. Мы расскажем вам, что можно есть, а что не на веганской кето-диете.

Как работает кето-диета?

Кето-диета – это низкоуглеводная диета с высоким содержанием жиров, которая стремится резко уменьшить потребление углеводов и заменить их потреблением жиров. Такое уменьшение количества углеводов переводит ваше тело в метаболическое состояние, известное как кетоз.

Это помогает организму эффективно сжигать жир для получения энергии. Кроме того, он превращает жир в кетоны в печени, способствуя таким образом энергообеспечиванию мозга.

Преимущества кето-диеты

Известно, что кето-диета предлагает разные преимущества для здоровья. Она может помочь снизить уровень сахара и инсулина в крови, а также способствовать здоровому похудению. Она также может снизить риск серьезных проблем со здоровьем, таких как рак, болезни сердца, болезнь Альцгеймера, эпилепсия и болезнь Паркинсона.

Что есть: пять лучших кетопродуктов для веганов

Орехи и семена

Богатые полезными мононенасыщенными жирами и низкое содержание углеводов, хрустящие и вкусные орехи и семена - отличный выбор для веганов, которые хотят придерживаться кето-диеты.

Некоторые из лучших вариантов включают грецкие орехи, бразильские орехи, кедровые орехи, арахис, миндаль, кунжут, семена чиа и т.д. Кроме того, они также могут помочь снизить уровень плохого холестерина (ЛПНП) в организме.

Листовые зеленые овощи

Старайтесь включать как можно больше зеленых листовых овощей с низким содержанием углеводов в свой ежедневный рацион. Лучше всего покупать сельдерей, огурец, шпинат, цветную капусту, капусту, брокколи.

Авокадо и кокосовое масло

Авокадо может быть отличным дополнением к веганской кето-диете, поскольку содержит достаточное количество полезных жиров при низком содержании углеводов. Он также богат калием, магнием и другими необходимыми питательными веществами.

Богатая жирными кислотами и с низким содержанием углеводов, кокосовое масло может помочь вам избавиться от лишних килограммов. Кокосовое молоко, кокосовая вода также хорошие варианты.

Другие полезные продукты

В дополнение к вышеперечисленным продуктам, вы также должны увеличить потребление всех полезных масел (оливковое масло, масло авокадо), некрахмалистых овощей (брокколи, цветная капуста, перец, грибы), ягод и приправ (специи, соль, травы).

Продукты, которые следует избегать во время веганской кето-диеты

Во время веганской кето-диеты вам, очевидно, нужно полностью отказаться от таких продуктов как мясо, птица, молочные продукты, яйца и морепродукты.

Кроме того, поскольку вам нужно уменьшить потребление углеводов, старайтесь избегать таких продуктов как зерновые и крахмалы, подсластители, сладкие напитки, бобовые и бобовые, большинство фруктов, алкогольные напитки с высоким содержанием углеводов (например, пиво и вино), а также соусы и приправы с высоким содержанием углеводов

Побочные эффекты кето-диеты

При переходе на кето-диету могут возникнуть некоторые побочные эффекты, поскольку организму нужно время для адаптации. Это явление известно как кето-грипп. Симптомы включают низкий уровень энергии, ухудшение умственной деятельности, повышенное чувство голода, проблемы со сном и тошноту.

Чтобы минимизировать эти эффекты, можно попробовать низкоуглеводную диету в течение первых двух недель, а затем перейти на безуглеводную диету.

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