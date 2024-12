10 консервированных продуктов, которые влияют на похудение

Консервы - это удобный и доступный способ добавить полезные продукты в рацион. Они часто менее калорийны и богаты питательными веществами, что делает их отличным дополнением к диете в то время, когда вы планируете избавиться от нескольких лишних килограммов.

Видео дня

Кроме того, научно доказано, что регулярное потребление консервированных продуктов связано с лучшим общим уровнем витаминов и минералов. Если вы искали полезные идеи для привлечения подобных продуктов в свой рацион, предлагаем ознакомиться с 10 консервированными продуктами по версии Eat This, Not That, которые идеально подходят для похудения и здорового питания.

Томаты

Консервированные помидоры низкокалорийные, богатые клетчаткой, витаминами и антиоксидантами, которые способствуют похудению и укрепляют здоровье. Они идеально подходят для быстрого приготовления соусов, супов или рагу.

Свёкла

Консервированная свёкла идеально подходит для быстрых блюд, ведь она уже готова к употреблению. Это низкокалорийный продукт, богатый клетчаткой, что надолго обеспечивает чувство сытости. Добавляйте ее в салаты, смузи или используйте в качестве гарнира.

Черная фасоль

Черная консервированная фасоль помогает худеть благодаря высокому содержанию клетчатки и белка при низком количестве жира. Этот продукт дарит длительное чувство сытости и уменьшает желание к вредным или спонтанным перекусам. Добавляйте ее в салаты или супы для полезного дополнения и обогащения блюд.

Морковь

Морковь имеет низкую калорийность, а потому ее можно есть без ограничений. Консервированная морковь удобна, потому что уже готова к употреблению, а потому добавляйте ее в супы или используйте для приготовления морковного теста.

Груши

Груши богаты клетчаткой, которая надолго обеспечивает чувство сытости и помогает избежать лишних перекусов. Консервированные груши сохраняют все полезные свойства и готовы к употреблению без лишних усилий. Вы можете попробовать добавить их в салат с красным винным уксусом и оливковым маслом для получения нежной сладкой заправки.

Тунец

Тунец - это идеальный выбор для похудения, ведь он богат белком, а также содержит мало калорий и жира. Консервированный тунец удобен в использовании и быстро дополняет салаты, бутерброды или пасту. Это простой способ сэкономить время и сделать рацион сытным и полезным.

Кукуруза

Кукуруза богата клетчаткой, что помогает дольше оставаться сытым. Консервированная кукуруза удобна, долго хранится и сохраняет питательность, ведь ее консервируют сразу после сбора. Добавляйте ее в полноценные блюда или употребляйте самостоятельно, когда нуждаетесь в здоровом перекусе.

Горошек

Горох - это отличный выбор для похудения, поскольку он богат клетчаткой, которая дарит сытость, и содержит мало калорий. Консервированный горошек удобен в использовании и не требует дополнительного приготовления.

Персик

Персики богаты клетчаткой, поэтому хорошо утоляют голод и помогают избегать вредных перекусов. Они низкокалорийные, сладкие и их можно есть без лишних переживаний для фигуры. Обратите внимание на те, что консервированы в воде или соке, чтобы избежать лишнего сахара.

Нут

Нут богат белком и клетчаткой, что помогает дольше оставаться сытым. Консервированный нут удобен в использовании, поскольку уже готов к употреблению, и его можно добавлять в салаты или супы.

Ранее OBOZ.UA рассказал, какие ферментированные продукты следует употреблять для улучшения здоровья.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.