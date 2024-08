7 ферментированных продуктов, улучшающих здоровье

А знали ли вы, что ферментированные продукты могут существенно улучшить здоровье кишечника и укрепить иммунную систему? Такое действие происходит благодаря пробиотикам, образующимся во время ферментации, поскольку они помогают увеличить разнообразие полезных бактерий в кишечном микробиоме.

Добавление в рацион таких продуктов, как квашеная капуста или кефир, может способствовать снижению воспаления и улучшению общего здоровья, а также может помочь снизить артериальное давление. Какие продукты следует добавить в рацион и употреблять их регулярно, рассказали в Eat This, Not That.

Йогурт

Йогурт содержит живые бактерии, которые улучшают здоровье кишечника и обладают противовоспалительными свойствами. Он также является отличным источником кальция и магния, которые необходимы для здоровья костей. Кроме того, потребление йогурта может уменьшить газообразование у людей с синдромом раздраженного кишечника.

Кефир

Этот кисломолочный напиток поддерживает здоровье желудочно-кишечного тракта, уменьшает воспаление и предотвращает запоры. Кроме того, он содержит витамин К2, что помогает снизить риск переломов. Регулярное потребление кефира может снизить риск заражения бактерией Helicobacter pylori, которая связана с раком желудка.

Кимчи

Кимчи - это ферментированное корейское блюдо из пекинской капусты и красного перца, которое может способствовать снижению веса и улучшать здоровье. Регулярное употребление кимчи связывают с уменьшением риска развития экземы и рака. Добавьте кимчи в рацион необходимое для улучшения общего самочувствия.

Камбуча

Камбуча - это популярный ферментированный напиток из чайного гриба, богатый антиоксидантами и пробиотиками. Он может поддерживать здоровье кишечника, помогать в детоксикации печени и снижать воспаление. Однако, необходимы дополнительные исследования, чтобы подтвердить эти эффекты.

Мисо

Мисо - это ферментированная соевая паста, которая добавляет блюдам соленого "пятого вкуса" умами. Ежедневное употребление мисо-супа может снизить риск желудочных заболеваний, таких как гастрит и язва. Также, мисо содержит соединения, такие как линолевая кислота и витамин Е, которые поддерживают здоровье сердца.

Квашеная капуста

Квашеная капуста способствует здоровой микрофлоре кишечника. Ее можно добавлять в хот-доги, сэндвичи или блюда из яиц для поддержки пищеварения. Это вкусная и полезная добавка к вашему рациону, которую стоит употреблять регулярно.

Темпе

Темпе - это ферментированный продукт из соевых бобов, богатый растительным белком и очень полезный для кишечника. Кроме того, он может снижать риск диабета 2 типа. Употреблять темпе можно в бутербродах и салатах.

Ранее OBOZ.UA рассказал о влиянии ферментированных продуктов на здоровье.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.