Влияние ферментированных продуктов на здоровье: что говорит об этом

Если не лечить хроническое воспаление вовремя, это может привести к серьезным долгосрочным заболеваниям, таким как рак, сердечные болезни, диабет второго типа и жировая болезнь печени. Потребление полезных продуктов, таких как зеленые овощи (капуста и шпинат), жирная рыба (лосось, скумбрия) и оливковое масло, помогает бороться с этим воспалением.

Однако новое исследование показывает, что существует еще один вид пищи, который может быть еще более эффективным в предотвращении хронического воспаления. Исследование, опубликованное в журнале Cell, выявило, что диета, включающая в себя большое количество ферментированных продуктов, способствует увеличению разнообразия кишечных микробов, что, в свою очередь, снижает молекулярные признаки воспаления, пишет eatthis.com.

В исследовании приняли участие 36 здоровых взрослых, которых случайным образом разделили на две группы: одна придерживалась 10-недельной диеты, богатой ферментированными продуктами, а другая – продуктами с высоким содержанием клетчатки. Ученые обнаружили, что обе диеты оказали разное влияние на микробиом кишечника и иммунную систему.

Ученые выбрали эти две диеты из-за их положительного влияния на микробиом кишечника. Исследование показало, что потребление ферментированных продуктов увеличивает разнообразие полезных бактерий в кишечнике, что важно для предотвращения хронического воспаления, которое может сделать организм более уязвимым к инфекциям и хроническим заболеваниям.

В то же время те, кто придерживался диеты с высоким содержанием клетчатки, также получили определенные преимущества для здоровья кишечника. "Хотя мы не наблюдали увеличения разнообразия микробиом, мы отметили улучшение способности микробов метаболизировать растения. Чем больше клетчатки потребляли участники, тем эффективнее микробиом ее переваривал", – объясняет один из авторов исследований.

Участники с более разнообразным кишечным микробиомом и диетой с высоким содержанием клетчатки улучшили свой иммунный статус в течение 10 недель.

"Учитывая, что диета с высоким содержанием ферментированных продуктов показала впечатляющие результаты увеличения разнообразия микробиому, можно предположить, что комбинированная диета, включающая как ферментированные продукты, так и клетчатку, может усилить положительное влияние на иммунный статус", – добавляет ученый.

Доктор Винсент М. Педре, медицинский директор Pedre Integrative Health и автор книги Happy Gut, отмечает, что низкое разнообразие микробиому часто является результатом диеты, образа жизни и приема лекарств.

"Микробиом часто снижается из-за употребления антибиотиков, типичной диеты, алкоголя и стресса", – объясняет Педре. Он добавляет, что результаты исследования внушают надежду, ведь увеличение потребления ферментированных продуктов может помочь снизить воспаление, вызванное этими факторами.

Педре рекомендует добавить в рацион следующие ферментированные продукты:

греческий йогурт;

кефир;

квашеный сыр;

квашеную капусту;

сок квашеной капусты;

кимчи;

соленые огурцы;

ферментированные овощи;

чайный гриб.

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