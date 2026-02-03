10 легких привычек, которые помогут выглядеть моложе

Молодой вид – это не только генетика, но и результат ежедневных привычек. То, что мы едим, как двигаемся, спим и даже реагируем на стресс, напрямую влияет на скорость старения организма.

Видео дня

Хорошая новость в том, что заметные изменения не всегда требуют радикальных усилий. Иногда именно простые действия могут помочь сохранить свежесть, энергию и здоровье на долгие годы, пишет eatthis.com.

Добавьте в меню батат

Сладкий картофель помогает коже удерживать влагу, придаёт ей свежий вид и уменьшает вред от внешних факторов благодаря высокому содержанию витамина А. Сухость кожи часто сигнализирует о недостатке этого витамина в рационе. Именно поэтому его производные, в частности ретинол, широко применяют в косметике.

Полезные жиры – не враг коже

Оливковое масло содержит витамин Е и здоровые жиры, которые способствуют увлажнению кожи, поэтому его часто добавляют в средства ухода. Подобный эффект можно получить и через питание.

"Морковь богата витамином С, который является предшественником выработки коллагена. Коллаген отвечает за упругость кожи. Кроме того, витамин А, содержащийся в моркови, атакует свободные радикалы и может предотвратить образование морщин и неравномерный тон кожи", – объясняет диетолог Брук Альперт.

По ее словам, этот витамин активирует фибробласты – клетки, поддерживающие структуру и эластичность кожи.

Контролируйте эмоции – берегите легкие

Исследование, опубликованное в журнале Thorax, показало связь между хронической агрессией и быстрым ухудшением функции легких. В течение восьми лет ученые наблюдали за 670 мужчинами, анализируя уровень гнева и состояние их дыхательной системы. Оказалось, что постоянная враждебность может запускать нейроэндокринные изменения, которые провоцируют воспаление и вредят лёгким.

Двигайтесь после жирной пищи

Если уж выбрали сытный стейк, добавьте к нему физическую активность. Исследование в European Journal of Applied Physiology показало, что тренировка после жирной пищи помогает сосудам быстрее восстановиться. Без движения артерии временно ведут себя так, будто человек имеет сердечные заболевания, но нагрузка в течение двух часов после приема пищи возвращает их состояние в норму.

Спите достаточно

Продолжительность сна влияет на вес. В исследовании с участием 990 взрослых обнаружили: чем меньше люди спали, тем выше был их индекс массы тела. Сокращение сна всего на один час связывали с увеличением массы примерно на 1,4 кг.

Попробуйте сухую чистку зубов

Некоторые научные данные свидетельствуют, что чистка зубов сухой щеткой перед использованием пасты может уменьшить образование налета до 60%. Для этого следует выбирать мягкую или среднюю щетку.

Авокадо – поддержка изнутри

Этот плод сочетает полезные жиры, белок и витамины, которые положительно влияют на кожу и организм в целом.

"Белок помогает поддерживать структуры коллагена и эластина в вашей коже, а жир увлажняет ее", – отмечает Альперт.

Овсянка не только для завтрака

Овес часто входит в состав средств для чувствительной кожи благодаря противовоспалительным свойствам. Флавоноиды, фенолы и авенантрамиды помогают успокоить раздражение. Измельченные хлопья можно использовать в масках, сочетая с медом.

Меньше сахара – меньше рисков

Повышенный уровень глюкозы в крови связывают не только с диабетом, но и с вероятностью развития болезни Альцгеймера. Шведские ученые установили, что даже умеренно повышенный сахар в крови увеличивал риск заболевания на 70%. Контроль помогают обеспечить физическая активность и питание с меньшим содержанием углеводов.

Улыбайтесь чаще

Исследование Университета Миссури-Канзас-Сити показало: улыбающиеся люди кажутся окружающим моложе и стройнее, чем те, кто хмурится.

Уменьшите отеки под глазами

Припухлость в области глаз может добавить возраста внешности. Она возникает из-за накопления жидкости в мягких тканях. Простой способ – охладить две ложки в морозильнике около 30 минут и приложить к закрытым глазам. Холод сужает сосуды и уменьшает отек. Альтернатива – холодные ломтики огурца.

Ранее OBOZ.UA писал, какие фрукты и ягоды полезны для здоровья.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.