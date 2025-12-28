8 фруктов и ягод, которые работают на вашу форму и здоровье

Фрукты играют ключевую роль в поддержании здоровья, энергии и хорошей физической формы. Они не только помогают контролировать вес, но и обеспечивают организм витаминами, минералами и антиоксидантами, необходимыми для ежедневного функционирования.

Регулярное употребление правильно подобранных фруктов может положительно влиять на пищеварение, иммунитет и состояние сосудов. Именно поэтому стоит знать, какие плоды приносят максимальную пользу телу и помогают выглядеть и чувствовать себя лучше, пишет eatthis.com.

Гранат

По словам исследователей, антиоксиданты, содержащиеся в зернах и соке граната, помогают уменьшить окислительные повреждения сосудов. Диетолог Оз Гарсия называет этот процесс "естественной ржавчиной", которая напрямую влияет на способность достигать и поддерживать эрекцию.

Яблоко

Для быстрого и полезного перекуса яблоко – почти идеальный вариант. Плод среднего размера содержит около 4 г растворимой клетчатки, что составляет примерно 17% суточной нормы. "Это важно для здоровья кишечника и стабильного уровня сахара в крови", – отмечает Элсон Хаас, доктор медицины. Он также добавляет, что яблоки являются хорошим источником витамина C для поддержания иммунитета.

Кроме этого, они содержат кверцетин – соединение с антиаллергическими и антигистаминными свойствами. Если есть возможность, выбирайте яблоки с фермерских рынков – вкус и польза таких сортов часто значительно превосходят масс-маркет.

Виноград

После интенсивных тренировок организму нужны быстрые углеводы для восстановления запасов гликогена. Именно поэтому продукты с высоким гликемическим индексом в этот момент работают эффективнее.

"Виноград имеет очень высокий гликемический индекс, поэтому он отлично подходит в качестве перекуса после занятий спортом. Кроме того, виноград содержит витамины A, C, B6, фолаты и ряд важных минералов", – объясняет диетолог и фитнес-эксперт Джон Кифер.

Вишня

По мнению Джонни Боудена, доктора философии, большинство хронических проблем со здоровьем связаны с воспалением. "Длительное воспаление вредит сосудам, а многие мужчины также сталкиваются с острым воспалением из-за спортивных травм", – говорит он.

Исследования показывают, что регулярное употребление кислой вишни может уменьшать боль в мышцах. Она содержит высокую концентрацию антоцианов – веществ, которые блокируют ферменты, ответственные за воспалительные процессы.

Ежевика

Гарсия советует обратить внимание на ежевику из-за высокого содержания витамина K (около 36% суточной нормы) и мощного комплекса фитонутриентов. "Это особенно важно для мужчин, ведь доказано, что ежевика может снижать риск развития рака простаты", – отмечает он.

Также ягода богата марганцем, который поддерживает нормальный уровень тестостерона. Как и другие темные ягоды, ежевика содержит лютеин – антиоксидант, помогающий сохранять здоровье глаз и снижающий риск макулярной дегенерации.

Грейпфрут

Во время исследования, известного как "грейпфрутовая диета" клиники Скриппса, участники, которые съедали половину грейпфрута перед каждым приемом пищи, в среднем теряли около 1,6 кг за 12 недель.

"Это эффективное природное средство для уменьшения аппетита", – объясняет Боуден. Кроме того, грейпфрут содержит пектин – растворимую клетчатку, которая может замедлять развитие атеросклероза. В то же время этот фрукт не рекомендуется людям, которые принимают лекарства. "Он влияет на ферменты печени и может задерживать препараты в организме дольше, чем нужно", – предостерегает эксперт.

Лимон

"Лимонная кислота способствует расщеплению жиров и активизирует выработку пищеварительных соков", – говорит Хаас, которая ежегодно проводит 10-дневное лимонное очищение организма для снижения уровня жира и холестерина. Она советует каждое утро добавлять сок половины лимона в стакан воды для поддержания работы печени и желчного пузыря.

Кроме этого, аромат свежего лимона имеет тонизирующий эффект – он помогает бороться с усталостью, снижает тревожность и может улучшать концентрацию и внимательность.

Папайя

Фермент папаин, содержащийся в папайе, известен способностью уменьшать вздутие и дискомфорт при нарушении пищеварения. Другой фермент – химопапаин – используется для снижения воспалительных процессов.

Одна чашка спелой свежей папайи содержит лишь около 60 ккал, но при этом обеспечивает организм 144% суточной нормы витамина C (примерно 88 мг). "Выбирая папайю, ищите плоды с преимущественно желтой кожурой, которые слегка смягчатся при нажатии", – советует Гарсия.

