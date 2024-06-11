10 лучших низкокалорийных сортов хлеба по версии экспертов по питанию

Мягкий и пушистый или плотный и жевательный, существует так много видов хлеба, от которых течет слюна. Для многих людей он является основным продуктом питания.

Хотя существуют вредные для здоровья сорта хлеба, наполненные ненужными калориями, есть и низкокалорийные варианты хлеба, больше способствующие полноценному, здоровому образу жизни. Издание eatthis.com рассказывает о низкокалорийных хлебах, которые одобряют диетологи.

Хлеб может содержать как углеводы, так и калории. С другой стороны, он, как правило, не содержит достаточного количества белков, клетчатки, жиров и различных витаминов и минералов, в которых нуждается ваш организм. Хотя точное количество этих веществ в разных видах хлеба может быть разным.

"Лучшие виды низкокалорийного хлеба обычно производятся из цельного зерна, такого как пшеница, рожь или овес. Эти виды хлеба содержат больше клетчатки и питательных веществ, чем рафинированный белый хлеб, который часто является калорийным и менее питательным", – говорит диетолог Мелисса Вассерман Бейкер.

Цельнозерновой хлеб

Калорийность: 265 ккал на 100 г

"Цельнозерновой хлеб – отличный вариант для тех, кто хочет уменьшить потребление калорий. Он содержит больше клетчатки и менее калорийный, чем белый или очищенный хлеб", – объясняет диетолог Лори Уокер.

По данным клиники Мейо, цельные зерна также содержат ряд витаминов, минералов и питательных веществ, таких как железо, магний, витамин А, витамин Е и различные витамины группы В. Поэтому цельнозерновые продукты могут помочь вам контролировать вес, а также кровяное давление и уровень холестерина

Хлеб на заквасти

Калорийность: 289 ккал на 100 г

Хлеб на закваске готовится из ферментированного теста, которое может помочь улучшить пищеварение и усвоение питательных веществ. Исследования показывают, что в некоторых случаях закваска может работать так же, как пробиотик и способствовать правильному пищеварению.

Многозерновой хлеб

Калорийность: 251 ккал на 100 г

Когда речь идет о многозерновом хлебе, Уокер говорит, что это хороший выбор, если вы ищете низкокалорийную альтернативу с богатым вкусом и текстурой.

"Будьте осторожны с такими терминами, как "пшеница" или "многозерновой", в которых не упоминается процент. Они звучат здорово, но, вероятно, сделаны из частично или преимущественно очищенной белой муки. Пшеничная мука состоит из 75% белой муки и только 25% – из цельнозерновой", – посоветовала диетолог Лаура Джефферс.

Пророщенный хлеб

Калорийность: 260 ккал на 100 г

Изготовленный из цельного зерна, действительно прорастающего, этот хлеб имеет наименьшее количество углеводов и много клетчатки.

"Пророщенный хлеб – это разновидность хлеба, изготовленного из зерна, замоченного, пророщенного и перемолотого в муку. В нем много клетчатки и меньше калорий, чем в других видах хлеба. Это делает его идеальным выбором для тех, кто хочет снизить потребление калорий, но при этом получает нужное количество питательных веществ", – говорит Уокер.

Хлеб из льна

Калорийность: 323 ккал на 100 г

"Льняной хлеб содержит от 50 до 80 калорий на кусочек белка (4–5 граммов на кусочек), 3 г клетчатки и небольшое количество здорового ненасыщенного жира, который содержит лен", – рассказывает диетолог Хэнкс.

Кроме того, льняной хлеб имеет высокое содержание антиоксидантов и поможет защитить вас от ряда проблем со здоровьем, в том числе улучшить работу сердца, а также уровень сахара и холестерина. Лен может помочь при запорах, приливах и симптомах артрита, потенциально снижая риск рака.

Английские кексы

Калорийность: 227 ккал на 100 г

Английские кексы являются отличной альтернативой бутербродному хлебу с общей калорийностью всего 67 калорий на кекс. Несмотря на то, что существуют разные виды английских кексов, все они, как правило, содержат клетчатку, железо и витамины.

Обязательно учтите, что то, что вы решите положить на свой английский кекс, также повлияет на количество питательных веществ и калорий, которые вы потребляете.

Ржаной хлеб

Калорийность: 259 ккал на 100 г

Диетолог Уокер добавляет ржаной хлеб в свой список предложений, говоря, что это "еще один тип низкокалорийного цельного зерна, способствующего снижению веса, обеспечивая питательность цельного зерна".

Ржаной хлеб содержит больше микроэлементов, и его связывают со здоровьем микробиом кишечника. Кроме того, исследования показали, что ржаной хлеб не приведет к повышению уровня сахара в крови так, как это может происходить с белым хлебом. Но он также может снизить уровень холестерина, принести пользу вашей пищеварительной системе и дать ощущение сытости больше других видов хлеба.

100-калорийные хлебцы

Калорийность: 100 калорий на кусочек

Благодаря всего 100 калориям на кусочек хлеба легко следить за потреблением. Хотя вам, возможно, придется учесть немного больше калорий для начинки. Конечно, это будет того стоит, если вы решите приготовить один из многих доступных рецептов лепешки, например корж из тыквы и рукколы, куриный корж с апельсинами или бальзамический корж с яблоками.

Облачный хлеб

Калорийность: 120 ккал на 100 г

Если вы раньше не слышали об облачном хлебе, то он готовится из яичных белков, сливочного сыра, сливок винного камня и соли и является вариантом без муки, который насыщен белком. Ингредиенты, используемые для приготовления облачного хлеба, означают, что он не содержит глютена, а также подходит для кето- и палео-диет.

"С точки зрения питательных микроэлементов, облачный хлеб содержит многочисленные питательные вещества, которых нет в традиционном хлебе, включая витамин А, витамин D, фосфор, холин и селен. Эти питательные вещества поддерживают глаза, кости, метаболизм, когнитивные функции и иммунитет", – сказала диетолог Эдвин Кларк.

Хлеб Иезекииля

Калорийность: 240 ккал на 100 г

Этот вид хлеба содержит около 240 калорий на 100 грамм или только 80 калорий на кусочек, без муки и сахара. Однако он использует преимущества питательных веществ, которые предлагают зерновые культуры, такие как пшеница, ячмень, просо вместе с бобовыми, такими как чечевица и соевые бобы.

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