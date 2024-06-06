6 'нездоровых' продуктов, которые действительно помогают вам похудеть

После того, как что-то из продуктов было названо "нездоровым" или "калорийным" выбором, многие люди, заботящиеся о здоровье, не будут думать дважды, пробовать ли такое. Но не все продукты заслуживают дурной репутации!

Есть много питательной пищи, от которой не набирают килограмм. Фактически, некоторые из них могут помочь склонить весы в вашу пользу. Узнайте правду о некоторых из этих неправильно понятых продуктов нижеeatthis.com.

Белый картофель

Благодаря популярности диет с низким содержанием углеводов белый картофель несправедливо попал в черный список. Взглянув еще раз на науку, вы увидите, что нечего бояться. В австралийском исследовании, измерившем индекс насыщения 38 популярных продуктов, исследователи обнаружили, что картофель не только сытнее, чем такие диетические демоны, как пончики и пирожные, но и лучше, чем такие здоровые продукты, как коричневый рис и овсянка. В результате, участники исследования ели меньше в те дни, когда их потребляли. Не говоря уже о том, что этот корнеплод также является хорошим источником калия, витамина С и наполняющей живот клетчатки.

Красное вино

Хотя красное вино может быть известно своими свойствами защиты сердца, его редко считают напитком для похудения. Исследователи Университета Пердью обнаружили, что этот оттенок вина содержит соединение под названием пиццеатаннол, которое связывается с инсулиновыми рецепторами жировых клеток и препятствует их созреванию и росту.

Кокосовое масло

Кокосовое масло содержит больше насыщенных жиров, чем другие кулинарные жиры, из-за чего оно имеет неоправданно плохую репутацию. Да, масло насыщено жиром, но этот вид жира мало влияет на уровень холестерина и превращается в энергию легче, чем другие жиры. Приготовление пищи с этим маслом вместо таких вещей, как сало или маргарин, означает, что на вашем теле будет меньше жира.

Сырный попкорн

Когда большинство людей думают о попкорне, на ум часто приходит гигантское ведро, политое маслом. Однако попкорн, изготовленный в домашних условиях без жирных добавок, на самом деле является низкокалорийной, богатой клетчаткой цельнозерновой закуской, которая может предотвратить падение уровня сахара в крови.

Лиза Московиц, доктор медицинских наук, основательница The NY Nutrition Group называет попкорн одной из своих любимых закусок для похудения. Она может посыпать 1/2 столовых ложки тертого пармезана на три чашки простого попкорна, чтобы оставаться сытой между приемами пищи и унять тягу.

Бургеры

Красное мясо, источник белка, наполненный питательным веществом, которое может усилить ваши тренировки. Получение достаточного количества может поддерживать ваш метаболизм и увеличивать энергию. Чтобы получить наилучшие результаты, ищите нежирные куски мяса, выращенного на травах и органического мяса, откажитесь от верхней булочки и попросите официанта не добавлять майонез и картофель фри.

Цели яйца

Многие из нас предпочитают яичные белки вместо целых яиц, потому что на улицах говорят, что желток содержит слишком много холестерина и повышает риск сердечных заболеваний. Однако новые исследования показали, что уровень холестерина в нашем организме влияют типы жиров в нашей пище, а не только содержание холестерина. Не говоря уже о том, что желтки содержат питательные вещества, которые могут помочь снизить риск сердечных заболеваний, включая белок, витамины B12 и D, фолиевую кислоту и рибофлавин.

Более того, употребление целого яйца может помочь вам сохранить стройность. Желток содержит питательное вещество под названием холин, которое ускоряет метаболизм и отключает гены жира на животе.

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