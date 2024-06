10 продуктов, которые убивают ваш кишечник: от чего стоит отказаться в рационе

Ваш кишечник - это один из важнейших органов вашего тела, который расщепляет и поглощает питательные вещества из пищи. Кроме того, кишечник содержит микробиом, в котором балансируются полезные и вредные бактерии, влияющие на ваше здоровье и иммунную систему.

Именно избыток сахара, соли, жира и алкоголя может нарушить этот баланс, а потому стоит тщательнее подходить к формированию своего ежедневного рациона. Каких продуктов следует избегать и почему они разрушают ваше здоровье, рассказали в Eat This, Not That!

Фастфуд

Хотя блюда быстрого приготовления и фастфут являются простым, дешевым и вкусным способом утолить голод, такие перекусы легко разрушают микробиому кишечника. Некоторые исследования утверждают, что такая пища может повышать уровень определенных бактерий, которые провоцируют дисбаланс в кишечнике и даже способны менять его микробиом.

Обработанная выпечка

Согласно отчету за 2020 год, опубликованному в журнале Nutrients, употребление продуктов с высоким содержанием сахара может способствовать росту протеобактерий и снижению уровня Bacteroidetes, нарушая баланс микробиома, что может вызвать незначительное воспаление.

Соленая пища

Злоупотребление блюд с большим содержанием соли может вызвать усиление воспаления тканей и изменяя микробиома. Исследование, опубликованное в American Journal of Physiology, подтвердило эту связь, указывая на возможное снижение разнообразия микробиома из-за высокого потребления натрия. Однако, хотя эксперименты на животных подтвердили связь между дисбалансом кишечной микробиоты и гипертонией, требуются еще дополнительные исследования на людях для подтверждения этого влияния.

Красное мясо

Красное мясо может увеличить риск сердечных заболеваний. Однако причинами для этого являются нарушения здоровья кишечника. Согласно исследованию в Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology, ежедневное потребление красного мяса увеличивает риск сердечных заболеваний на 22%, в основном из-за изменений в кишечном микробиоме. Эти изменения были причиной около 10% повышения риска сердечных проблем у участников исследования.

Искусственные подсластители

Если вам кажется, что исключение сахара из рациона и замена его на искусственные подсластители поможет вам похудеть и улучшить здоровье - это не так. Потребление искусственных подсластителей может изменить микробиоту кишечника и стать причиной для развития непереносимости глютена. Согласно новому отчету за 2023 год, опубликованному в Journal of Toxicology and Environmental Health, сукралоза может повысить риск метаболических нарушений и нанести вред слизистой оболочке кишечника, увеличивая его проницаемость.

Обработанное мясо

Такие продукты содержат насыщенные жиры, которые негативно действуют на работу кишечника. В частности, такое мясо может уменьшать количество полезных бактерий и провоцировать дополнительные проблемы, из-за высокого содержания натрия в таких продуктах.

Соевое масло

Если на полках в супермаркете вам попадется этот продукт - лучше его избегать. Этот продукт содержит в своем составе полиненасыщенные жирные кислоты омега-6, которые влияют на уровень бактерий, производящих полезные метаболиты. Кроме того, такие кислоты повышают уровень Alistipes и Bacteroides, связанных с метаболизмом глюкозы.

Газированные напитки

Регулярное употребление сладкой воды, наносит неизбежный вред организму. Они могут провоцировать дисбаланс бактерий в кишечнике и повышать риск появления рака у женщин. Кроме того, они содержат много сахара, который также вредит микробиому этого органа.

Алкоголь

Исследования показали, что кроме нарушения нормального пищеварения, определенные виды алкогольных напитков могут уменьшать количество здоровых бактерий в кишечнике у тех людей, которые потребляют их в умеренных или значительных количествах. Кроме того, алкоголь способен усиливать воспалительные процессы, подавляя работу органа.

Соки с сахаром

Подобно газировке, сладкие соки содержат большое количество сахара, который вредит кишечнику, вызывая увеличение плохих бактерий и нарушение нормального пищеварения. Хотя, не только сахар может стимулировать рост вредных бактерий, но он также может вызвать вздутие живота и другие негативные последствия, а также снижать количество иммунных клеток, создавая дисбаланс в микробиоме кишечника.

Ранее OBOZ.UA рассказал, какие продукты помогают в работе кишечника.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.