10 лучших 'суперфудов': здоровые продукты, которые следует употреблять ежедневно

"Суперфуды" - это продукты, богатые полезными веществами, такими как антиоксиданты, клетчатка или полезные жиры. Они помогают улучшить здоровье, укрепить иммунитет, снижать риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, а также рака.

Чтобы обеспечить организм необходимыми питательными веществами, ознакомьтесь с 10 лучшими вариантами, которыми поделились в Eat This, Not That. Добавьте их в рацион для максимального эффекта, заменяя ими менее полезные ингредиенты.

Ягоды

Ягоды, такие как клубника, черника, малина и ежевика, доступны круглый год в свежем или замороженном виде, сохраняя много полезной клетчатки и антиоксидантов. Антиоксиданты в ягодах помогают уменьшить воспаление, улучшить здоровье сердца и снизить риск некоторых видов рака. Они низкокалорийные и их можно добавлять в каши, смузи или употреблять как легкий перекус.

Гранат

Этот фрукт с высоким содержанием антиоксидантов, улучшает здоровье благодаря его свойствам снижать артериальное давление и уровень холестерина. Его можно добавлять в смузи, салаты или овсянку для предоставления полезных антиоксидантов. Поэтому, включение этого фрукта в рацион поможет укрепить сердце и улучшить общее состояние здоровья.

Овсянка

Овсянка - это суперфуд благодаря высокому содержанию клетчатки, которая представлена как в растворимой, так и нерастворимой форме. Растворимая клетчатка помогает снизить холестерин и придает насыщение, а нерастворимая способствует здоровому пищеварению. Заменив традиционную кашу на овсянку, вы увеличите потребление клетчатки.

Авокадо

Авокадо - это фрукт, который богат калием, фолиевой кислотой, витаминами К и Е, а также содержит 13 граммов клетчатки на 200 граммов продукта. Этот плод поддерживает здоровье кишечника, улучшает уровень холестерина и может снизить жировые отложения. Попробуйте добавлять авокадо в тосты, салаты или смузи для простого и полезного перекуса.

Яйца

Яйца богаты белком, лютеином и холином, полезным для глаз и нервной системы. Они содержат все незаменимые аминокислоты, делая их идеальным источником белка. Яйца можно готовить различными способами на завтрак, обед или ужин, получая важные питательные вещества. Таким образом, этот универсальный продукт поможет поддержать здоровье и придать сытость.

Шпинат

Шпинат является низкокалорийным продуктом, богатым витаминами А, С, клетчаткой, железом и кальцием. Он содержит антиоксиданты, поддерживающие здоровье глаз и обладающие противораковыми свойствами. Нитраты в шпинате способствуют снижению артериального давления и риска сердечных заболеваний. Употребляйте его сырым в салатах или смузи, или готовьте с оливковым маслом и приправами для супа или омлета.

Оливковое масло

Это источник здоровых жиров, которые помогают снижать воспаление и могут поддерживать гены, связанные с раком. Оно содержит антиоксиданты, которые улучшают здоровье артерий и обладают противовоспалительными свойствами. Используйте масло для заправки к салатам, пассерования овощей или замены других масел, которые добавляются в выпечке.

Семена чиа

Эти семена популярны благодаря своей питательной ценности, содержащей белок, клетчатку и омега-3. Чиа обладает противовоспалительными свойствами и может улучшить психическое здоровье, снижая тревожность и депрессию. Добавляйте семена чиа в овсянку, смузи или готовьте ночной чиа-пудинг.

Ореховое масло

Ореховое масло - универсальный суперпродукт, богатый белком, клетчаткой и полезными жирами. Оно поддерживает здоровье мозга и сердца, снижая риск сердечно-сосудистых заболеваний. Использовать его можно на тостах, как намазку для яблок или добавлять в овсянку для увеличения её питательной ценности.

Лосось

Эта рыба является отличным источником жирных кислот омега-3, белка и селена, что поддерживает здоровье сердца, а также клеток артерий. Для легкого способа включить эту вкусную рыбу в рацион, купите копченый лосось и добавляйте его в салаты или бутерброды. Также для приготовления вкусного салата, можно использовать консервированный лосось с оливковым маслом.

