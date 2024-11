10 запрещенных продуктов: чего не стоит употреблять, если вы хотите похудеть

Будет ли ваш живот плоским, полностью зависит от рациона, которого вы придерживаетесь. В частности, сбалансированная диета, которая богата питательными веществами и исключает фастфуд и рафинированные углеводы является ключом к достижению этой цели.

От чего следует отказаться, чтобы предотвратить накопление жира на животе, рассказали в Eat This, Not That. Ознакомьтесь с этим списком, чтобы поддержать здоровье, форму и красоту собственного тела.

Фастфуд

Фастфуд содержит много калорий, жиров и натрия, что может привести к вздутию. Кроме того, транс-жиры в этих продуктах повышают риск абдоминального ожирения и могут замедлить процессы пищеварения, вызывая дискомфорт. Также, такая пища имеет высокое содержание натрия, что приводит к задержке воды в организме, что также вызывает отечность.

Продукты, содержащие сахарные спирты

Сахарные спирты и полиолы, содержащиеся в безсахарных жвачках, твердых конфетах и протеиновых батончиках, могут вызвать газообразование и вздутие живота, поскольку они труднее усваиваются. Обращайте внимание на продукты, которые содержат эти подсластители и проверяйте этикетки на наличие сахарных спиртов. Старайтесь выбирать продукты с менее чем 5 г сахарных спиртов или ограничивайте их общее количество до 10-15 г в день, чтобы избежать дискомфорта.

Крестоцветные овощи

Белокочанная, цветная и брюссельская капуста, а также брокколи могут вызывать вздутие живота из-за высокого содержания серных соединений и сложных углеводов, таких как рафиноза. Хотя это может привести к газообразованию, эти овощи также снижают риск серьезных заболеваний, в частности рака. Поэтому не стоит отказываться от них, а лучше включить их в рацион в жареных блюдах.

Картофельные чипсы

Чипсы часто содержат много натрия и жира, что может привести к вздутию и набору веса. Выбирайте бренды с коротким списком ингредиентов и придерживайтесь рекомендованных размеров порций. Кроме того, распределяйте чипсы на порции, чтобы избежать соблазна съесть их слишком много.

Белый хлеб

Употребление белого хлеба может привести к вздутию живота и потенциальному увеличению веса из-за его высокого гликемического индекса, вызывающего резкие колебания уровня сахара в крови. Кроме того, белый хлеб может вызвать задержку воды в организме и дискомфорт, особенно у людей с чувствительной пищеварительной системой. Рассмотрите возможность замены белого хлеба на цельнозерновые варианты для улучшения пищеварения и лучшего контроля веса.

Паста из муки белых сортов

Белые макароны, как и белый хлеб, могут вызвать вздутие живота и набор веса из-за высокого гликемического индекса, что способствует быстрому повышению сахара в крови и увеличению тяги к углеводам. Регулярное потребление рафинированных углеводов может также нарушить баланс кишечной микробиоты, что может привести к дискомфорту в животе.

Бобовые

Включайте бобовые, такие как фасоль, черная фасоль, нут и чечевица, в свой рацион для получения клетчатки и растительного белка. Однако, делайте это постепенно, поскольку чрезмерное потребление клетчатки за один раз может вызвать газы и вздутие, особенно если ваше тело не привыкло к ней. Кроме того, планируйте потреблять бобовые не перед важными событиями. Их можно найти в консервированном или сушеном виде, а также в безглютеновых макаронах или закусках.

Молочные продукты

Если у вас есть непереносимость лактозы, помните, что молочные продукты могут вызвать вздутие живота. Поэтому, обращайте внимание на содержание лактозы и учтите, что твердые сыры и йогурты с пробиотиками могут быть более приемлемыми.

Алкоголь

Пиво и другие алкогольные напитки могут вызвать вздутие живота из-за газов, попадающих в организм во время питья, а также из-за пшеницы и глютена, которые встречаются в составе. Кроме того, употребление алкоголя замедляет метаболизм жиров и способствует накоплению калорий, поскольку снижает самоконтроль и стимулирует аппетит. Поэтому, важно учитывать, что алкоголь может раздражать желудочно-кишечный тракт, вызывая воспаление и вздутие.

Сладкие смузи и соки

Соки и смузи, хотя и считаются здоровыми, однако могут содержать много калорий и сахара, что приводит к увеличению веса и вздутию живота. Кроме того, они не насыщают так, как твердая пища, а потому потребление жидких калорий может увеличить общее потребление. Лучше отказаться от соков и готовить смузи дома из низкосахарных фруктов, овощей, здоровых жиров и белков, придерживаясь умеренных порций.

