10 мифов о тренировках, которые мешают вам худеть

Когда вы внедряете новый план для похудения, на этом этапе можно легко попасть под влияние многих общепринятых, но не всегда полезных советов. Например, нас часто убеждают не есть перед сном или избегать углеводов, мол, это является залогом сохранения формы и здоровья.

Хотя некоторые из этих рекомендаций имеют вполне правдивую основу, однако многие из них могут быть неверно интерпретированы. В Eat This, Not That поделились некоторыми распространенными мифами, которые помогут нам разобраться, что следует учитывать при похудении.

Миф: Перекус до и после тренировки

Вместо того чтобы следовать общепринятым правилам в отношении питания и фитнеса, сосредоточьтесь на своих индивидуальных потребностях и ощущениях. Некоторые распространенные мифы могут быть неправильно поняты, поэтому важно обращаться к специалистам для получения адекватных рекомендаций. Поэтому, прислушивайтесь к своему телу и ешьте тогда, когда от вас это требует ваш организм.

Миф: Больше всегда лучше

Не нужно тратить несколько часов на тренировки, поскольку перетренированность может привести к травмам и дисбалансу в теле. Сосредоточьтесь на сбалансированной программе, которая включает здоровое питание, кардио и силовые тренировки. Это поможет достичь ваших целей, независимо от цели тренировки.

Миф: При приседании колени не должны выходить за пальцы ног

Попробуйте сесть, используя только бедра, без нагрузки на колени, или наоборот - только колени, чтобы понять, как это влияет на ваши движения. Если ваши лодыжки более напряжены, это может ограничить подвижность коленей во время приседания. Помните, что колени, которые выходят за пальцы ног, не всегда являются проблемой.

Миф: Силовые тренировки увеличивают тело

Вместо того чтобы сосредотачиваться только на кардио, включите в тренировку веса. Это поможет сохранить мышечный тонус и силу, а также подтянет фигуру, делая вас стройнее и сильнее без избыточной массы. Помните, что сопротивляющиеся тренировки важны для достижения здорового вида.

Миф: Йога только для гибких людей

Не бойтесь йоги, даже если ваша гибкость оставляет желать лучшего. Этот вид тренировки поможет вам стать более гибким и бороться со скованностью в теле.

Миф: Бег должен истощать

Если вы планируете начать бегать, помните, что основная часть тренировок должна быть легкой, чтобы вы могли общаться во время бега. Завершайте пробежку, пока не почувствуете чрезмерную усталость, чтобы поддерживать стабильность и частоту тренировок. Легкие и короткие пробежки помогут вам лучше восстанавливаться.

Миф: Высушивание укрепляет корпус

Избегайте мифов об упражнениях на укрепление, таких как кранчи и скручивания, поскольку они прорабатывают отдельные мышцы туловища. Сосредоточьтесь на упражнениях, которые поддерживают нейтральное положение позвоночника, таких как планка или боковая планка. А также, добавьте силовые упражнения, как приседания, становая тяга, отжимания и подтягивания.

Миф: Боль - признак эффективной тренировки

Боль в мышцах возникает не только из-за молочной кислоты, а из-за микроразрывов в мышечной ткани. Интенсивные тренировки могут вызвать боль, которая обычно длится 24-48 часов. Именно поэтому важно учитывать восстановление после тренировок.

Миф: Больше пота - больше сожженных калорий

Потение связано с повышением температуры тела, но ваше тело не сжигает безграничное количество калорий для регуляции температуры. Если вы переутомитесь, вам придется уменьшить интенсивность, а тело может адаптироваться, нарушая процесс сжигания калорий. Идеальным источником энергии для сжигания является жир, но трудно точно определить, сколько жира вы сжигаете без специального оборудования.

Миф: Женщины не должны поднимать вес

Для увеличения мышц важную роль играет тестостерон, уровень которого у мужчин значительно выше, чем у женщин. Женщинам, чтобы достичь больших мышц, нужно больше тяжелой атлетики и определенные гормональные изменения, которые часто связаны с использованием стероидов. Зато простые силовые тренировки помогают женщинам быстрее похудеть и поддерживать потерю веса, особенно в сочетании с кардио.

