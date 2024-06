Мифы о еде, которые не позволят вам похудеть

Существует много мифов о похудении, которые могут мешать достичь желаемых результатов. Один из них - что голодание является лучшим способом похудеть, тогда как на самом деле это может замедлить обмен веществ и привести к потере мышечной массы.

Однако это лишь один из мифов, среди многих других, способных разрушить рацион и потратить ваше время. В Eat This, Not That! поделились самыми популярными мифами в какие мы верим и которые наносят вред организму.

Капуста – безусловно полезная

Исследование показало, что листовые зеленые овощи, такие как шпинат, салат ромен, петрушка, лук и даже зелень свеклы, богаче питательными веществами, связанными со здоровьем сердца, чем капуста, красный болгарский перец и другие зеленые листья.

Кукурузный сироп хуже столового сахара

Доказано, что кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы (HFCS) не отличается от обычного сахара по влиянию на здоровье, но из-за своей дешевизны его добавляют во многие продукты. Именно поэтому рекомендуется минимизировать потребление как HFCS, так и сахара в целом.

Морская соль полезнее обычной

Поваренная и морская соль содержат почти одинаковое количество натрия, около 2300 миллиграммов. Однако, небольшие количества других минералов в морской соли не делают ее значительно лучше, а йодированная поваренная соль может быть более полезной. Таким образом, переходить на морскую соль в погоне за здоровьем лишено смысла.

Энергетические напитки не вреднее газированных напитков

Популярные энергетические напитки содержат гораздо больше сахара, чем в сладких газированных напитках. Кроме того, они существенно вредят зубам. Вместо этого лучше выберите кофе, чтобы получить кофеин и заряд энергии без вреда для здоровья.

Диетические газированные напитки не вредят фигуре

Исследование показало, что люди с ожирением, употребляющие диетическую газировку, потребляют больше калорий, чем те, кто употребляет обычную газировку. Такая действует обусловлена реакцией искусственных подсластителей, которые снижают реакцию организма на сладость, что ведет к перееданию. Вместо диетической газировки попробуйте обычную газировку с лимоном, огурцом и свежей зеленью, чтобы уменьшить потребление искусственных подсластителей.

Йогурт полезен для кишечника

Некоторые йогурты с живыми культурами могут помочь кишечному микробиому. Однако, многие из этих продуктов слишком сладкие и могут навредить организму подпитывая вредные бактерии.

Нежирная пища полезнее

Продукты, на которых указано "с низким содержанием жира" обычно содержат много сахара и углеводов. Однако, согласно исследованию, диета с низким содержанием углеводов приводит к большей потере веса, чем диета с низким содержанием жира.

Еда "без трансжиров" на самом деле не содержит трансжиров

Даже если на продуктах пишут о "0 граммов трансжиров", однако это значит, что их содержание может составлять не более 0,5 грамма на порцию. Избегайте продуктов с "частично гидрогенизированным маслом" (транс-жиры) в составе.

"Натуральные" продукты полезнее

Надпись о натуральном составе продукта может быть ложной. Например, 7UP заявляет о "100% натуральных ароматизаторах", хотя подслащена она кукурузным сиропом с высоким содержанием фруктозы, который изготавливается химически. Подобным образом Post Raisin Bran рекламирует свою "натуральность", но добавляет изюм в сахаре и кукурузном сиропе.

Яичные желтки повышают уровень холестерина

Хотя яичные желтки содержат холестерин, исследования показывают, что он не влияет на уровень холестерина в крови. Кроме того, не было обнаружено связи между потреблением яиц и сердечными заболеваниями. Напротив, яйца на завтрак может помочь уменьшить общее потребление калорий в течение дня.

