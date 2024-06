Распространенные мифы о похудении, в которые мы верим

Если вы решили начать процесс похудения и ожидаете, что вам удастся достичь нужных результатов за короткий срок, вас ожидает разочарование. И хотя некоторым людям удается худеть довольно быстро, большую роль в этом может играть особенности их организма и условия жизни.

Поэтому, какие мифы о похудении существуют, почему в них верят и что действительно помогает избавляться от лишних килограммов? Об этом узнавали в Eat This, Not That!

Потеря веса = потеря жира

Резкое снижение веса может вызвать волнение, но оно может быть обусловлено не потерей жира, а потерей воды. Водный вес - это избыточная вода, которая остается между клетками тела и не связана с калориями. Это может произойти из-за употребления чрезмерного количества натрия или изменения в гормональном фоне, но его можно быстро восстановить с помощью физических упражнений или сбалансированного употребления воды.

Избавление от жира в определенной точке тела

Хотите похудеть именно в бедрах? К сожалению, это не возможно. Хотя общая потеря веса возможна через правильное питание и физические упражнения, невозможно точно определить, с каких участков тела будет исчезать жир. Тем не менее упражнения могут подтянуть мышцы, что сделает отдельные части тела выглядеть более стройными.

Резкое сокращение калорий, углеводов и жиров

Многие люди ошибаются, думая, что лучше всего - это ограничивать калории. Это может привести к дефициту питательных веществ и вызвать снижение мышечной массы и метаболизма. Кроме того, нельзя исключать из рациона углеводы, которые наоборот могут способствовать похудению. Также, стоит включить в рацион ненасыщенные жиры (орехи, авокадо, рыба, семена), которые питают мозг и улучшают кожу.

Сжигание килограммов в спортзале и интенсивная тренировка

Часы на беговой дорожке или интенсивные упражнения хотя и имеют положительное влияние на тело, однако совсем не гарантируют быстрого результата. В первую очередь в вопросе похудения важное место занимает именно рацион, а потому если это ваша главная цель, то стоит сосредоточиться именно на чем, чем вместо того, чтобы изнурять себя часами в спортзале.

Жир выходит с потом

Чтобы быстро сбросить вес, некоторые выбирают сауны, но таким образом вы только теряете воду, которую можно легко набрать снова. Повышение температуры тела в течение длительного времени может быть опасным, поэтому перед посещением сауны лучше проконсультироваться с врачом.

Мгновенный результат

Вы можете приложить много усилий, чтобы похудеть, однако каждый организм уникален и реагирует на диету и физические упражнения индивидуально. Потеря веса зависит от многих факторов, включая метаболизм, гормональный фон и состояние здоровья. Нужно время и терпение, чтобы увидеть заметные результаты, поэтому будьте последовательными и терпеливыми в своих усилиях.

Чем быстрее сбросите, тем быстрее вернете

Существует утверждение, что быстрое похудение приводит к быстрому набору веса, но это не всегда правда. Потеря веса у каждого человека происходит по-разному, в частности некоторые могут успешно сохранить результаты даже после быстрой потери нескольких килограммов. Не стоит чувствовать безнадежность, если вы имеете успешную неделю.

Медленное похудение

Существует мнение, что медленное похудение дает более устойчивые результаты, однако исследование 2014 года показало, что быстрое и постепенное похудение имеют примерно одинаковый эффект на набор веса после перехода на план поддержания веса. Участники исследования, которые теряли вес быстрее, не имели преимущества перед теми, кто делал это постепенно.

Таблетки и хирургическое вмешательство

Искать быстрых решений в потере веса через опасные таблетки или хирургические вмешательства - рискованно. Таблетки для похудения могут оказаться неэффективными или даже вредными для здоровья, а хирургические методы имеют серьезные риски и не всегда дают устойчивые результаты. Модификация образа жизни, такая как сбалансированное питание, употребление достаточного количества воды и физические упражнения, может быть более безопасным и эффективным путем достижения здорового веса.

Дни поощрения

Позволять себе отдыхи от диеты - это нормально, но целиком отдавать себя поеданию запрещенной пищи может замедлить похудение. Вместо того чтобы устраивать "дни разгрузки", лучше ограничиться небольшими приемами пищи, чтобы не нарушать прогресс.

