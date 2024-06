Как прекращение ночных перекусов поможет ускорить ваше похудение

Когда вы задумываетесь о том, какой выбрать путь для похудения, не стоит забывать кое о чем, что может значительно изменить ваш прогресс в похудении. И один из самых эффективных способов похудеть – прекратить ночные приемы пищи.

Ведь перекусы поздно вечером влекут за собой настоящий хаос в вашем диетическом рационе. Об этом говорится в материале издания Eat This Not That .

Как прием пищи поздно вечером может привести к увеличению веса

Вредная привычка перекусывать поздно вечером может мешать вашим целям похудеть. Ведь вы рискуете потреблять больше калорий, чем нужно вашему организму. Поэтому ваше тело не может использовать энергию и она скапливается в виде жира. Большинству людей нужна энергия из пищи в течение дня, но если мы перекусываем поздним вечером, это может создать дисбаланс в потреблении энергии.

То есть, ваше тело не нуждается в таком заряде энергии вечером перед тем, как вы идете спать. Кроме того, употребление пищи перед сном может вызвать проблемы с пищеварением, которые могут нарушить сон. Эта плохая привычка может вызвать рефлюкс и желудочно-кишечный дискомфорт. Не забывайте, что более тяжелая пища с высоким содержанием жира в большем количестве, чем необходимо, может перевариваться дольше, может нарушить сон, привести к общему дискомфорту.

Также не секрет, что поздним вечером нас тянет не к моркови и сельдерею. В основном мы ищем сытную, высококалорийную пищу. К ним также относятся жареная пища, блюда с большим количеством соусов и сливок и слишком много "простых углеводов".

Специалисты отмечают важность держаться подальше от соленых закусок, таких как картофель или чипсы, в дополнение к сопровождающим их соусам. Они наполнены крахмалом и жирами. Также следует избегать продуктов, содержащих алкоголь, кофеин и сахар. Сладкие закуски, такие как батончики и печенье, содержат рафинированный сахар, поэтому держитесь подальше от этого.

Советы, как предотвратить увеличение веса от ночных перекусов

Специалисты предлагают разобраться в корне проблемы, сменив способ питания. Один из первых способов улучшить свое здоровье – это фактически поменять свой распорядок.

Это значит потреблять тяжелые блюда в начале дня, а затем есть более легкую пищу, когда приближается вечер. Если вы едите достаточно здоровой жесткой пищи в начале дня, вы можете не испытывать такого голода, чтобы перекусить вечером.

Прекрасное правило состоит в том, чтобы дать своему телу 10-12 часов того, что называется "пищеварением". Этот промежуток времени, когда вы не едите, начинается с последнего приема пищи и продолжается до еды на следующее утро. К примеру, если вы едите свой последний прием пищи в 6 вечера, не завтракайте до 6 утра или позже следующего утра.

