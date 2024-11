10 минут для тренировки, которым нельзя пренебрегать: лучшие упражнения для рук

Чтобы руки выглядели подтянутыми и полными силы, важно тренировать все мышцы от плеча до запястья. Для крепких мышц рук и достижения наилучшего результата, сосредоточьтесь на 10-минутных тренировках с гантелями, которые задействуют плечи, трицепс, бицепс и предплечья.

Как выполнять такую тренировку, рассказали в Eat This, Not That. Сделайте 10 повторений для каждого из этих упражнений с короткими перерывами между ними, а также повторите цикл 3-5 раз для получения максимального эффекта.

Жим гантелей

Чтобы достичь мускулистых рук, необходимо развивать крепкие плечи. Таким образом, жим гантелей над головой поможет укрепить дельты и трицепсы. Для этого станьте, расставив ноги на ширине бедер, держа гантели на уровне плеч и поднимайте их вверх. Вернитесь в исходную позицию и повторяйте упражнение до желаемого количества повторений.

Задние ряды гантелей для дельт

Нацеливайтесь на задний ряд дельт для укрепления задней части плеча. Чтобы выполнить упражнение с гантелями, наклонитесь вперед, держа по гантели в каждой руке. Держите локти прямыми, вытягивайте гантели в стороны с большими пальцами, направленными к земле. Задержитесь на короткое время в верхней точке, а затем вернитесь в исходное положение и повторите.

Разгибания на трицепс с гантелями

Упражнение "разбивание черепа" эффективно тренирует трицепсы, увеличивая объем рук. Для этого, лягте на скамью, держа гантель обеими руками за головой. Вытяните руки, поднимая гантель над головой, а затем медленно вернитесь в исходное положение.

Бицепс Арнольда

Сгибание Арнольда - это эффективное упражнение для бицепсов. Возьмите гантели ладонями внутрь, поднимите их, сгибая локти и оберните запястья вверх. Затем медленно вернитесь в исходное положение и повторяйте упражнение до достижения нужного количества повторений.

Завитки на запястье

Это упражнение эффективно для развития и рельефности предплечья. Чтобы его выполнить, держите гантель в руке, положив предплечье на стол или скамейку. Выполняйте скручивания запястьем, акцентируя на сокращении мышц предплечья.

