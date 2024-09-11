Действенная тренировка, сжигающая жир и подтягивающая руки
Чтобы избавиться от жира на руках, в частности в области трицепсов, следует придерживаться нескольких принципов: создать дефицит калорий, регулярно заниматься кардио и силовыми тренировками. Однако, важно быть последовательным в тренировках и выполнять упражнения для рук, которые помогают наращивать мышцы и стимулируют кровообращение.
Для тренировки трицепсов не требуется дорогостоящее оборудование, поскольку упражнения с собственным весом, такие как отжимания и отжимания, очень эффективны и доступны прямо у вас дома. Будьте терпеливы и последовательны для достижения результата, и ознакомьтесь с упражнениями для рук от Eat This, Not That.
Отжимания на трицепс
Примите позицию для отжиманий, выровняв плечи с запястьями и удерживая корпус напряженным. Расслабьте руки, поднимитесь в положение для полного отжимания. Согните трицепсы в верхней части, затем медленно вернитесь в исходную позицию. Сделайте 5-10 повторений.
Пресс на квадрицепсы
Для упражнения для квадрицепсов попробуйте полуприседания в положении на руках. Лягте на пол, держа руки под плечами и поверните предплечья внутрь под углом 45 градусов, образуя ромб. Согните колени, опускаясь вниз, держа спину ровной и равномерно распределите вес между руками и ногами. Выполните 3 подхода по 15-25 повторений, активно задействуя трицепс.
Подъемы на полу
Сядьте на пол, сгибая колени и руки за спиной. Поднимитесь, вытягивая руки вперед и активно напрягая трицепсы. Опуститесь в сидячее положение и повторите упражнение. Выполните 3 подхода по 15-20 повторений.
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