2 в 1: тренировка, которая избавит от жира на животе и руках

Если вы ищете способ сжечь жир в зоне живота и одновременно подтянуть руки, есть несколько упражнений, которые могут в этом помочь. Для их выполнения вам не нужно посещать спортзал и покупать абонемент, потому что их легко выполнять дома даже без дополнительного снаряжения.

Благодаря этим простым упражнениям вам не придется тратить часы на тренировки, обеспечивая максимальный результат за минимальное время. В Eat This, Not That поделились упражнениями, подходящими для людей, желающих эффективно улучшить свою физическую форму.

Проход сидя

Это сидящее упражнение активирует все группы мышц, включая корпус, руки и верхнюю часть тела, улучшая силу и стабильность. Начните с позиции сопротивления на руках и коленях, поднимите колени от пола, держа одну руку и ногу на полу, проводите другую ногу под телом, поворачивая его в том же направлении. Выполняйте 3-4 подхода по 10-12 повторений с каждой стороны.

Прессы Пеллофа

Пресс Паллофа – это эффективное упражнение для укрепления пресса и верхней части тела, которое может быть выполнено с разными вариациями, такими как добавление жима или вращения. Для выполнения прикрепите ленту сопротивления к крепкой опорной точке, станьте боком к ней, держите ленту на уровне груди и выталкивайте ее вперед, а затем поворачивайте назад. Сделайте 3-4 подхода по 10-15 повторений.

Подтягивание плеч в планке

Отжимания укрепляют пресс, ягодицы, руки, запястья и плечи, а также могут уменьшить боль в пояснице, улучшая осанку и гибкость. Начните в упоре планку, держа руки под плечами, а тело на прямой линии. Поочередно поднимайте руки к противоположному плечу, делая 3 подхода по 20-30 повторений с каждой стороны.

Отжимание

Это эффективное упражнение для тонизации рук, плеч и груди. Во время выполнения следует сохранять равновесие на носках, держать руки на ширине плеч и медленно сгибать локти, опуская тело в пол, а затем выталкивать его обратно. Рекомендуется выполнять 3-4 подхода по 8-12 повторений.

Стоящий жим штанги или гантелей над головой

При выполнении этого упражнения вы поднимаете гантели с уровня плеч над головой, что требует как силы верхней части тела, так и стабилизации корпуса. Это помогает укрепить дельтовидную мышцу плеча и улучшить вид рук. Выполняйте 3-4 подхода по 10-12 повторений.

