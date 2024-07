Лучшая тренировка для здорового образа жизни: советы от тренера

Для сохранения активного и здорового образа жизни в зрелом возрасте, необходимо прямо сейчас позаботиться о своем физическом состоянии, занимаясь силовыми и кардиотренировками. В частности, силовые тренировки способствуют сохранению мышечной массы и поддержанию метаболизма, благодаря чему можно легче сжигать калории.

Эффективные упражнения, такие как приседания, жим, тяга и выпады, способствуют достижению желаемых результатов в фитнесе. В Eat This, Not That! поделились упражнениями, которые должны помочь улучшить вашу выносливость и сделать жизнь более приятной.

Приседания с гантелями

Начните приседание, держа одну гантель вертикально перед грудью. Напрягите пресс, опуститесь, пока бедра не станут параллельными полу. Поднимитесь наполовину, затем вернитесь в начальную позицию. Выполните упражнение 3-4 раза по 10 повторений.

Жим гантелей лежа

Лягте на спину с гантелями в руках, расположенными над грудью. Сгибая локти, опускаете гантели к груди, растягивая грудные мышцы. Поднимите гантели вверх, сжимая грудные мышцы и трицепсы. Рекомендуется выполнить 3-4 подхода по 8-10 повторений.

Тяга нижнего блока сидя

Такое упражнение выполняется на гребном тренажере, фиксируясь за крепеж. Поставьте ноги на подножку и выпрямите их, вытянув руки. Держите грудь высоко, отведите локти назад к бедрам, сжимая спину и ягодицы. Выполните 3-4 подхода с 10-12 повторами.

Румынская сословная тяга с гантелями

Для выполнения этого движения возьмите гантели и извлеките их перед собой. Держа грудь высоко, а колени мягкими, отведите бедра назад, одновременно тяня гантели вниз по бедру. Вы должны почувствовать растяжение подколенного сухожилия, после чего двигайте бедра вперед, сжимая ягодицы. Рекомендуется выполнить 3-4 подхода по 10-12 повторений.

Обратные выпады с гантелями

Совершите выпады, держа по одной гантели в каждой руке. Сделайте длинный шаг назад одной ногой и опуститесь, пока заднее колено не коснется земли. Отвернитесь передней ногой для возврата к исходной позиции. Делайте 3-4 подхода по 10 повторений на каждую ногу.

