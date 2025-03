10 минут на тренировку, которая подтягивает живот: как выполнить упражнения

Если вы хотите увеличить силу и чувствовать себя уверенно в любимой одежде, вам не обойтись только сбалансированным питанием. Для получения стройной фигуры и рельефного живота важно выполнять регулярные упражнения для пресса, которые помогают формировать мышцы в этой зоне, приближая похудение.

В Eat This, Not That поделились, какие упражнения помогут вам достичь желаемого результата всего за 10 минут в день. Эти простые и быстрые движения можно выполнять в любом месте, получая реальный эффект для вашего тела.

V-образные приседания

Лягте на спину, вытянув ноги в форме латинской буквы "V", а руки поднимите над головой. Медленно поднимите верхнюю часть тела, потянитесь вперед и прикоснитесь руками к пальцам ног, активируя мышцы пресса. После этого медленно вернитесь в исходное положение, используя только мышцы живота. Выполните 15 повторений.

Спринтеры

Лягте на спину, вытянув руки над головой, а ноги перед собой. Во время вдоха поднимите верхнюю часть тела и подтяните правое колено к груди, двигая руки вдоль колена. Выдохните и медленно опуститесь назад. Чередуйте ноги, активно работая прессом. Выполните 20 повторений.

Скручивания с растягиванием ног

Лягте на спину, держа руки за головой, локти широко разведены, а ноги подняты. Вдохните, согните локти и прикоснитесь коленями к рукам. Затем поднимите лопатки, вытянув ноги под углом 45 градусов, выдохните и поверните ноги назад. Выполните 15 повторений, сосредотачиваясь на подъеме лопаток и втягивании живота.

Подъем ног с пульсом

Лягте на спину, положив руки под ягодицы и поднимите ноги прямо над бедрами. Вдохните, поднимите ноги к потолку, активируя нижнюю часть живота, а затем медленно опустите их на несколько сантиметров от пола. Выдохните и поднимите ноги выше бедер, сохраняя их прямыми. Выполните 15 повторений, фокусируясь на работе мышц живота.

Боковые V-подъемы

Лягте на правый бок, опираясь на правую ягодицу, а не на бедро, чтобы было удобно. Поставьте правое предплечье на коврик и вытяните ноги, одну на одну, а левую руку перекиньте через плечо. Вдохните и одновременно поднимите ноги к потолку, тянув левую руку к стопам. Удерживайте позицию на одну секунду, затем выдохните и опустите ноги. Выполните 10 повторений на каждую сторону, а затем дважды повторите серию.

